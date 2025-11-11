Tutti pazzi per il teatro, corsa al biglietto 

Gli abbonamenti sono 285 su un totale di 350 posti poltrone per una stagione composta da 13 appuntamenti tra prosa e teatro che vedranno salire sul palco artisti del calibro di Alessandro Bergonzoni, Maria Grazia Cucinotta, Pino Quartullo, Greg, Gaia De Laurentis, Luca Bizzarri e tanti altri ancora.

Questi alcuni dei numeri della stagione di Prosa e danza 2025-2026, proposta dal Cedac e che animerà il teatro centrale di Carbonia da questa settimana sino ad arrivare a maggio del prossimo anno. Il numero degli abbonati, molto simile a quello della scorsa stagione, lascia intendere quanto anche questa stagione sia molto apprezzata dal pubblico e lascia prevedere diversi “sold out”. Il primo a calpestare il palcoscenico sarà, il 14 novembre, Alessandro Di Battista, con “Scomode verità". Il mese dopo, il 19, sarà la volta di “Coppelia – Un ballet mécanique”. La stagione riprende a gennaio 2026 con l’11 “A Mirror – Uno spettacolo falso e Non autorizzato” con, tra gli altri, Ninni Bruschetta e Claudio “Greg” Gregori e il 31 “Una giornata qualunque” con Gaia De Laurentis. Si continua a febbraio il 9 con la “La bisbetica domata” di William Shakespeare per la regia di Domenico Ammendola e il 19 con “La moglie fantasma” con Maria Grazia Cucinotta. A marzo ben quattro date: il 4 il balletto “The man”, il 15 “Il vecchio e il Marlin” il 21 ancora il balletto con “Coppelia” e infine il 28 “L’uomo dei sogni". Ad aprile si parte l’11 con “Il filo di Teseo” della compagnia “quinte emotive” e si conclude il 25 con lo spettacolo (abbonamento) di e con Alessandro Bergonzoni “Arrivano i Dunque”. Ultimo appuntamento il 13 maggio con “Le nostre donne” con tra gli altri Luca Bizzarri.

Il costo di ogni singolo spettacolo varia da 9, 12, 14, 16 e 18 euro a seconda delle file che si sceglieranno, mentre per lo spettacolo di Bergonzoni i prezzi saranno 25 e 20 distinti tra platea e galleria. Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale e in particolare dell’assessora alla cultura Giorgia Meli: «Proseguiamo con convinzione a proporre cartelloni costellati di nomi blasonati e amati dagli appassionati. Anche quest’anno lo abbiamo fortemente voluto, partecipando con un contributo economico di 70 mila euro, convinti come siamo che siano un indispensabile investimento per far conoscere il nome della città e per rispondere alle richieste di un pubblico sempre numeroso ed esigente».

