VaiOnline
Carbonia.
11 novembre 2025 alle 01:36

Tutti pazzi per il teatro, corsa al biglietto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gli abbonamenti sono 285 su un totale di 350 posti poltrone per una stagione composta da 13 appuntamenti tra prosa e teatro che vedranno salire sul palco artisti del calibro di Alessandro Bergonzoni, Maria Grazia Cucinotta, Pino Quartullo, Greg, Gaia De Laurentis, Luca Bizzarri e tanti altri ancora.

Questi alcuni dei numeri della stagione di Prosa e danza 2025-2026, proposta dal Cedac e che animerà il teatro centrale di Carbonia da questa settimana sino ad arrivare a maggio del prossimo anno. Il numero degli abbonati, molto simile a quello della scorsa stagione, lascia intendere quanto anche questa stagione sia molto apprezzata dal pubblico e lascia prevedere diversi “sold out”. Il primo a calpestare il palcoscenico sarà, il 14 novembre, Alessandro Di Battista, con “Scomode verità". Il mese dopo, il 19, sarà la volta di “Coppelia – Un ballet mécanique”. La stagione riprende a gennaio 2026 con l’11 “A Mirror – Uno spettacolo falso e Non autorizzato” con, tra gli altri, Ninni Bruschetta e Claudio “Greg” Gregori e il 31 “Una giornata qualunque” con Gaia De Laurentis. Si continua a febbraio il 9 con la “La bisbetica domata” di William Shakespeare per la regia di Domenico Ammendola e il 19 con “La moglie fantasma” con Maria Grazia Cucinotta. A marzo ben quattro date: il 4 il balletto “The man”, il 15 “Il vecchio e il Marlin” il 21 ancora il balletto con “Coppelia” e infine il 28 “L’uomo dei sogni". Ad aprile si parte l’11 con “Il filo di Teseo” della compagnia “quinte emotive” e si conclude il 25 con lo spettacolo (abbonamento) di e con Alessandro Bergonzoni “Arrivano i Dunque”. Ultimo appuntamento il 13 maggio con “Le nostre donne” con tra gli altri Luca Bizzarri.

Il costo di ogni singolo spettacolo varia da 9, 12, 14, 16 e 18 euro a seconda delle file che si sceglieranno, mentre per lo spettacolo di Bergonzoni i prezzi saranno 25 e 20 distinti tra platea e galleria. Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale e in particolare dell’assessora alla cultura Giorgia Meli: «Proseguiamo con convinzione a proporre cartelloni costellati di nomi blasonati e amati dagli appassionati. Anche quest’anno lo abbiamo fortemente voluto, partecipando con un contributo economico di 70 mila euro, convinti come siamo che siano un indispensabile investimento per far conoscere il nome della città e per rispondere alle richieste di un pubblico sempre numeroso ed esigente».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Selargius, schianto fatale: morto 27enne

Grave il cugino 25enne che guidava la moto. L’incidente sulla Provinciale 15  
Sangue sulle strade

Tragico incidente in Puglia, perde la vita carabiniere sardo

La vittima è Sebastiano Marrone, 23 anni, di Buddusò 
Il report

Allarme Caritas: l’esercito dei poveri non perde soldati

Don Statzu: l’Isola è nel dramma, la politica non riesce a fare argine 
Emanuele Floris
Sanità

Happy, il terapeuta a quattro zampe

In azione al Santa Barbara di Iglesias dove si pratica la pet-therapy 
Stefania Piredda
Assiste i cittadini a distanza, anche nei festivi

«Io in sedia a rotelle, i giovani medici costretti a lasciare»

Stefano Marroccu, Ascot a Desulo: il sistema deve cambiare alla base 
Giorgio Ignazio Onano
Il riconoscimento

Unesco, la cucina italiana sarà patrimonio dell’umanità «Un’occasione per l’Isola»

Il ministro Lollobrigida: «Passo avanti decisivo» Il traguardo tra l’8 e il 13 dicembre a New Delhi 
La polemica

Garante della privacy, scontro Schlein-Meloni

La segretaria Pd: «Authority da azzerare». La premier: «Nominato da voi» 
Bergamo

«Non sono stato io a uccidere Sharon»

Colpo di scena nel processo a Moussa Sangare, reo confesso per l’omicidio Verzeni 