Tutti pazzi per il nido Parks, nuove richieste di iscrizione 

Il servizio offerto dal nido comunale Rosa Parks continua ad essere molto appetibile per la fascia da zero a tre anni, tanto che le richieste d’iscrizione continuano ad aumentare ed arrivano anche da altri Comuni.

Per cercare di soddisfarle in Consiglio comunale è stato parzialmente modificato il regolamento di funzionamento, soprattutto riguardo al numero massimo di posti disponibili, recentemente salito a 34 e ora a poco oltre i 36. Un servizio diventato full time - ha precisato la sindaca Debora Porrà - con attività diurna svolta per 5 giorni a settimana e con un orario che va dalle 5 alle 9 ore». Astenuta la minoranza che con interventi di Fabio Secci, Rita Caboni, Pierluigi Palmas e Franco Porcu ha parlato di «assenza di democrazia» e lungamente polemizzato (non sono mancati duri battibecchi) sui tempi di convocazione della seduta, sul poco tempo per esaminare gli atti e sull’assenza delle commissioni consiliari. «Torniamo ai fatti, - ha detto l’assessora alla Cultura Sara Cambula - per la fascia 0-3 anni la copertura nazionale delle richieste è di appena il 45 per cento, in Sardegna solo il 30,7, noi vogliamo garantire pari accessi a tutti i bambini». Più dura Debora Porrà: «Il nido è un fiore all’occhiello del nostro Comune, un servizio che viene continuamente potenziato, e invece si parla ancora delle commissioni». Nella seduta approvate anche variazioni di bilancio per introitare un totale di circa 235 mila euro, di cui 220 mila per l’ulteriore ampliamento del cimitero.

