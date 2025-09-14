Tutti pazzi per il Gallo Belotti 

Tutti pazzi per il Gallo. Lo stesso Andrea Belotti, probabilmente, non si aspettava un’accoglienza simile con un attestato di fiducia così smisurato e condiviso. Dalla società all’allenatore, dai compagni ai tifosi: sono tutti convinti che il salto di qualità del Cagliari possa passare per l’esperienza del bomber, una vita per il gol, campione d’Europa con la Nazionale e in cerca di rilancio dopo tre stagioni non proprio esaltanti tra Roma, Fiorentina, Como e Benfica. Ancora non è al top della condizione, da quando è arrivato sta svolgendo un lavoro specifico per trovarla. Pisacane non ha esitato, però, a schierarlo titolare contro il Parma, in nome del tridente e per la felicità del pubblico che ha iniziato ad applaudirlo e sostenerlo sin dal riscaldamento.

Subito incisivo

La vittoria ha reso l’esordio speciale. Gli è mancato il gol, è vero. Ma ci è andato vicino due volte e, soprattutto, ha propiziato il vantaggio. L’1-0 di Mina nasce, infatti da una respinta maldestra del portiere Suzuki sul primo tentativo di testa dell’ex Toro sull’angolo battuto da Obert. Subito incisivo, dunque, Belotti che, oltre al tocco pregiato, una buona visione di gioco e la continua ricerca dello spazio, ha dimostrato di avere spirito di sacrificio, che poi è quello che lo ha sempre contraddistinto in carriera.

Il ghiaccio è rotto

Sulle spalle il numero 19 lasciato libero da Zortea, lo aveva anche in Portogallo dove ha giocato la seconda parte della scorsa stagione (segnando 3 reti in 14 partite). «Andrea sta bene, molto meglio di quanto pensassi», ha tenuto a precisare Pisacane nella conferenza stampa della vigilia, quasi a volerlo caricare e compensare le energie fisiche che ancora mancano con quelle mentali. Indubbiamente, Belotti potrebbe stare meglio, molto meglio. Già venerdì a Lecce avrà più benzina nelle gambe. Intanto ha rotto il ghiaccio, e lo ha fatto per 74 minuti dando così un assaggio di quello che può fornire e familiarizzando con i compagni, non solo quelli del reparto offensivo con i quali il feeling si percepiva anche solo con gli sguardi.

L’abbraccio con i tifosi

Ogni sua giocata è stata accompagnata dal pubblico della Domus, a fine gara c’è stato persino l’abbraccio di benvenuto con la Curva Nord. Tutti i tifosi hanno apprezzato il fatto che sia stato proprio lui a spingere per giocare nel Cagliari rinunciando addirittura a parte dell’ingaggio, ora aspettano soltanto i suoi gol. Quando è rientrato negli spogliatoi era visibilmente soddisfatto, felice. E sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta.

