Tutti pazzi per il “coccoi cun s’ou” 

Non solo uova di cioccolato. Domenica, nel giorno di Pasqua, i bambini quartesi riceveranno anche S’angulia , ossia il coccoi finemente lavorato, con un uovo sodo al centro, regalo dei nonni. Perché in città, più forse che altrove, continuano a tramandarsi le tradizioni.Per questo nei panifici in questi giorni c’è fermento: dai forni escono centinaia di coccoi cun s’ou realizzati nelle forme più disparate come piccole opere d’arte.

Artisti del pane

Al panificio Sovrano, in via Porcu, a pochi passi dal Comune donne e uomini lavorano per rendere su coccoi il più bello possibile, decorato a racchiudere e quasi a nascondere l’uovo, persino a forma di uccellino che traina l’ovetto come fosse un calesse.«S’Angulia», spiega Andrea Sovrano, «è un impasto di semola con lievito madre. Il ricamo viene fatto a mano con le forbicine, poi mettiamo l’uovo sopra e noi lo mettiamo in cottura, cuoce così insieme al pane. La preparazione non è lunghissima: ci vogliono circa 15-20 minuti per pezzo». Le richieste sono moltissime: «Sono i nonni che lo regalano ai nipoti, anche perché le uova di cioccolato costano tanto. E poi ci tengono a mantenere le tradizioni».

I coccoetti con l’uovo spiccano anche nelle vetrine di un altro panificio storico, il panificio Cadelano in via Marconi. «È una tradizione antica» spiega una dei titolari, Monica Corona, «prima le uova di cioccolato non esistevano e nelle case si preparava s’angulia che si regalava ai bambini».

L’impasto «è quello del pane sardo classico lavorato a mano». Al giorno d’oggi, aggiunge Michele Cadelano, «lo si regala anche come buon auspicio e c’è chi lo usa come centro tavola al pranzo di Pasqua. Per questo in città è ancora molto richiesto, infatti noi ne facciamo tanti».

Lezioni a scuola

Una tradizione che addirittura si tramanda nelle scuole dove ogni anno vengono organizzate delle giornate con i bambini che imparano a preparare i coccoetti con l’uovo.Anche in via Dante Mauro Argiolas prepara s’angulia, da anni: «La prepariamo proprio per salvaguardare e tramandare le tradizioni. I coccoetti li decoriamo in tanti modi, a seconda delle richieste, che sono tantissime. Li chiedono soprattutto per i bambini: i nonni continuano a regalarli dopo la messa del giorno di Pasqua come si faceva un tempo quando le uova di cioccolato non esistevano. Sono un simbolo, il simbolo della Pasqua e credo che sia un qualcosa che non si perderà mai».

Gli altri dolci

In questi giorni che precedono la Pasqua c’è un gran daffare anche tra le maestre dolciaie intente nella preparazione dei dolci tipici del periodo, dalle pardule ai mustazzolettus, e poi gueffus e tanti altri.

