Tutti pazzi per il basket, arriva il nuovo campo all’aperto 

Opere pubbliche dedicate allo sport in primo piano a Sant’Antioco. Si registrano alcuni interventi per basket, padel e calcio. Settanta bambini hanno dato l’adesione al camp estivo e nel frattempo proseguono le operazioni di montaggio del campo di basket componibile, a piastrelle, realizzato per le superfici all’aperto. «Siamo voluti andare incontro alle esigenze del movimento cestistico isolano – dice il sindaco Ignazio Locci – che sta riscoprendo una nuova fase positiva grazie allo staff tecnico della Sulcispes. C'è stata una vera esplosione di numeri». Anche il padel va alla grande. «A breve sostituiremo i tappeti che scontano già l'usura di oltre 4000 partite a campo in circa 2 anni - ha precisato Locci - grazie al padel, che mantiene costi contenuti rispetto ad altri luoghi, riusciamo a gestire le spese di tutti gli impianti sportivi». Infine, la grande attesa è riposta sui lavori allo stadio comunale. «Abbiamo incominciato la demolizione delle tribune che consentirà di rifunzionalizzare tantissimi spazi in più. In questi giorni poi registriamo un grande successo dei voucher per le attività sportive estive, segno che l'attività resta centrale tra i giovanissimi».

RIPRODUZIONE RISERVATA