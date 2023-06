«Tutti nell’Ue, tutti nella Nato» 

Zelensky sollecita una coalizione di Paesi per i jet di combattimento, e quanto a un piano di pace spiega che «siamo nella fase di organizzazione, vogliamo coinvolgere più Paesi possibili». Ma una cosa appare certa: che si tenga davvero a luglio a Parigi come pare probabile, il vertice si baserà su un piano elaborato dall’Ucraina e la presenza della Russia, per ora, non è contemplata. Del resto, ha ricordato Zelensky, Mosca non smette di attaccare. La luce è lontana, il vertice Epc serve a strutturare il soft power anti-russo che vuole allargare l’Ue.

Il presidente ucraino non ha lasciato nulla al caso lanciando il suo appello ai 45 leader della Comunità politica europea (Epc) riuniti in Moldavia, un Paese che ha le truppe russe di fatto nei propri confini. E, come l’Ucraina, aspira all’ingresso nella grande famiglia europea. Al Mimi Castle Zelensky si è imposto come la star di un vertice che consolida il format ideato da Emmanuel Macron nel 2022, un grande contenitore per scambi, dissidi e accordi informali tra i Paesi europei nell’accezione più larga, dall’Islanda alla Georgia. Unica nota stonata l’assenza di Erdogan.

BULBOACA. Tutti i Paesi europei, tutti gli Stati che confinano con la Russia a Ovest devono entrare nella Nato e nell’Ue, è l’unica garanzia di sicurezza. A poco più di un mese dal summit dell’Alleanza Atlantica Volodymyr Zelensky va in pressing: l’Ucraina vuole in qualche modo entrare nella Nato e, a fine anno, punta tutto sul sì dell’Ue all’apertura dei negoziati.

Il vertice Epc

«Siamo una civiltà»

Giorgia Meloni, intervenuta subito dopo Zelensky, non si dice contraria: «Questo è un vertice che serve a dire che non esiste un’Europa di serie A e una di serie B. L’Europa non è un club, è una civiltà». La premier assicura che Roma è in prima fila nel sostegno a Kiev. E sull’ingresso nella Nato, «porte aperte».

Ieri pomeriggio intanto un uomo si è denudato sull'altare centrale della Basilica di San Pietro, per protesta contro la guerra in Ucraina. È accaduto poco prima dell'orario di chiusura, la scena è stata ripresa col cellulare da alcuni visitatori e diffusa su Telegram. Il protagonista sarebbe una persona con problemi depressivi, che avrebbe detto di soffrire per i bambini ucraini. I gendarmi hanno fatto rivestire l'uomo e l’hanno identificato.

