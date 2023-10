Tutti nel parco per l’Ottobre rosa 

Sport e attività di prevenzione, nel parco comunale Rolandi di San Gavino, per l’Ottobre Rosa, il mese dedicato all'informazione e sensibilizzazione sui tumori femminili. Le donne con la maglietta rosa, gli uomini con la maglietta celeste: tantissime persone hanno sperimentato e praticato insieme discipline come yoga o tai chi chuan con le istruttrici qualificate Simona Muscas e Carla Usai. La giornata è stata organizzata dalle volontarie dell’associazione “Insieme si può”, presieduta da Giusy Atzori, e fa seguito alla camminata in rosa, che ha visto la partecipazione di 700 persone, a convegni e mostre artistiche.

Oggi, in occasione della Giornata internazionale contro il cancro al seno, alle 17 nella sala Civis, in via Roma 104, sarà presentato il libro Cercandocieli di Rossana Copez. (g. pit.)

