Tutti insieme per sentirsi una comunità 

Cittadini di tutte le età hanno partecipato nei giorni scorsi alla festa con musica e animazione organizzata in piazza IV Novembre dal Comune con l’obiettivo di restituire allo spazio quel ruolo di centro di aggregazione all’aperto che l’ha sempre caratterizzata.

Animazione, tattoo, body painting per bambini, ma anche musica sono state il tratto distintivo della serata organizzata dal Centro Socio-educativo intergenerazionale e dall’Educativa di strada, attivi sul territorio comunale per volere dell’amministrazione comunale e ormai realtà consolidata in città con un’attività costante portata avanti insieme all’assessorato alle Politiche sociali.

Non poteva mancare Dr Why, il fortunatissimo gioco di società che sta spopolando nei pub e nei locali di tutta Italia. Il gioco a Quiz in cui le domande vengono proiettate sul tabellone, con i giocatori che rispondono dalla propria postazione, organizzati per gruppi e coadiuvati dall’assistenza degli animatori sparsi per la piazza, per l’occasione era realizzato in collaborazione con la Consulta Giovanile. Prossimo appuntamento in piazza IV Novembre è per il 4 settembre dalle 17, 30 alle 20,30 con la festa intergenerazionale e di nuovo con il mercatino delle pulci.

