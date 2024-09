Tutti insieme per reagire all’orrore e ripartire 

Un appuntamento per stare insieme, ripartire, ma anche trattare argomenti di sensibilizzazione, tra cui quello della violenza sulle donne. Questo lo spirito dellla manifestazione “Tottus Impari”, che per due giorni (13 e 14 settembre) vedrà la comunità di San Sperate tentare di rimettersi in pista dopo un’estate difficile, segnata dalla tragica morte di Francesca Deidda, uccisa e fatta sparire. L’arresto di suo marito Igor Sollai, l’11 luglio scorso, aveva portato all’annullamento di alcuni appuntamenti culturali attesi, uno su tutti la Sagra delle pesche: la decisione di annullarla era stata presa all’unanimità dal Consiglio comunale.

Un paese sconvolto

L’arresto dell’uomo, accusato di omicidio e occultamento del cadavere, aveva richiamato anche l’attenzione della stampa nazionale: per giorni, fuori dall’abitazione della coppia, in via Monastir, c’erano troupe e giornalisti appostati. Si sarebbero dovuti aspettare ancora sette giorni prima che il cadavere della 42enne venisse ritrovato, il 18 luglio. L’amministrazione decise allora di organizzare per Francesca e i suoi cari una fiaccolata a cui presero parte circa duemila persone. Ora si vuol fare un passo avanti.

«Vogliamo ripartire», spiega il presidente della Pro Loco, Diego Lisci: «Ma dobbiamo anche riflettere sugli eventi che hanno sconvolto il nostro paese. “Tottus impari”, come recita il titolo è un modo per stare insieme».

Dello stesso avviso anche Stefania Spiga, del gruppo di minoranza “San Sperate tradizione e futuro”: «Una due-giorni di ripartenza del sistema culturale e dell’aggregazione sociale. Raccogliendo le sollecitazioni degli imprenditori locali e del mondo culturale, si vuole anche stimolare l’economia dopo un’estate difficile, oltre a ritrovarci insieme tra arte e riflessioni su temi che hanno scosso la comunità, come la violenza degli uomini contro le donne: è una scommessa e un’opportunità per favorire la fruizione culturale e per trovare nuovi modi di rafforzare la coesione sociale».

Musica, impegno, speranza

«Il nostro paese, per quanto laborioso e vivace, ha vissuto momenti difficili – riflette Enrico Collu, presidente del Consiglio comunale – ma abbiamo sempre trovato la forza e le motivazioni per superarli grazie alla generosità, all’accoglienza e a un’innata propensione al multiculturalismo (lo dice la nostra storia recente). Si riparte in tanti modi ma “Tottus impari” è sicuramente il migliore. Così nasce la manifestazione. Tante le iniziative: sarà un momento di festa ma anche di riflessione. Il sindaco, poco tempo fa, coinvolse tutto il consiglio quando c’erano da prendere scelte difficili e dolorose. Come presidente non posso che esprimere soddisfazione per la scelta di condividere anche la programmazione di questa manifestazione di solidarietà, impegno e speranza».ecuperati gli appuntamenti principali in programma per la sagra: Skami Ska in concerto reunion, ma anche il dj Simonluca e la cantante Maria Luisa Congiu.

