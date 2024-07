Tutti insieme Appetitosamente  L’arte del cibo è in tavola a Siddi 

Tutto pronto per la XVII edizione di Appetitosamente, il festival regionale del buon cibo che racconta e offre le produzioni enogastronomiche della comunità di Siddi, da oltre 70 anni borgo rurale sardo della pasta. Incontri, laboratori, concerti, mostre d’arte e mostra mercato, degustazioni, musei e parchi, e altro ancora in quest’edizione, con l’arte come tema filo conduttore. Tanti gli ospiti illustri: Mauro Pagani, Claudia Aru, Raoul Moretti e lo storico dell’arte Claudio Strinati per un dialogo su arte e cibo.

Il via

La due giorni parte parte sabato 27, alle 10 in piazza Da Vinci. Alle 10.15, nell'ex ospedale Managu, "Cibo e Arte", dialoghi e proiezioni sul tema del Festival 2024 alla presenza delle autorità. Alle 10.45, Casa Garau ospita "Ingredienti creativi", un laboratorio collettivo sul tema del cibo e arte. Alle 11, a Casa Pau, “Avanzi?” esplora l'arte di recuperare cibi in cucina, con Chiara Cogotti e Giovanni Fancello. Nel pomeriggio, alle 16.30, a Casa Pau, si parla di insalate creative con Chiara Cogotti, Gianpaolo Demartis ed Elena Frau. Alle 19, l’attenzione si sposta nella Tomba dei Giganti Sa Domu ’e s’Orcu: qua unica tappa sarda del tour di Mauro Pagani, accompagnato da sei musicisti e due coristi per riproporre l’album “Crêuza de Mä” scritto quarant’anni fa con Fabrizio De André. Alle 22.15 per le vie del centro storico, tavoli imbanditi con pietanze del territorio. In piazza Da Vinci, alle 22.45 Claudia Aru trio in concerto. Alle 23 all’Ex pastificio Puddu, Bond vivre, un cocktail segreto di e con Corrado Casula, gastronomo curioso. Si conclude con Laura P DJ al Parco San Michele alle 00.59.

Luoghi

Domenica, alle 6 del mattino l'arpista Raoul Moretti propone con una tappa del suo tour Harp4Greenla alla Tomba dei Giganti e a seguire, colazione tradizionale. Ore 11, a Casa M, “Pezzi unici”: esperti presentano le paste tradizionali sarde, con un assaggio di filindeu. Ore 16, Casa Steri: “In arte…Gatò!” Ermelinda Zedda, Veronica Manca, artigiane del gatò e Giovanni Fancello, studioso di storia della gastronomia, parlano di questo prodotto dolciario artistico. Ore 17, Casa Garau: Ingredienti creativi. Laboratorio collettivo sul tema cibo e arte con Battistina Casula e la comunità di Siddi. Ore 17.30, Casa M: Le cucine di Babele. Patricia Vidotto, Vincenzo Sorvillo, Tommaso Sanguedolce e Andrea Balleri partecipano a conversazioni di etnogastronomia, un modo per raccontare gli altri attraverso il cibo...e l’arte. Ore 19.30, Chiesa romanica San Michele: Incontro con Claudio Strinati, storico dell’arte per delle riflessioni sul cibo, arte e vita. Ore 21, piazza L. Da Vinci: “Mangia come parli. Degustazione delle paste e cibi tipici di Siddi e Sardegna”. Ore 22, piazza Da Vinci: “Hope! Hope! Hopla!!”, spettacolo d’arte di strada con Pasquale Imperiale e Vincenzo De Rosa. Ore 24, saluti finali e chiusura della manifestazione.

Appetitosamente 2024 è organizzato da Comune di Siddi, Comitato Appetitosamente 2021, Coop Villa Silli e Pro Loco, in collaborazione con tutta la comunità

