Tutti in zona “Radar” 

Alle 21 su Videolina ritorna “Radar”, a cura di Nicola Scano e Beppe Passavanti. In questa puntata: Sa Die de Sa Sardigna, tra storia e valori. Con Salvatore Cubeddu, sociologo e scrittore, presidente del comitato per la Festa del Popolo Sardo; il bando per l’elettrificazione e i nuovi treni ibridi. Ne parliamo con Claudio Solinas, portavoce del comitato Trenitalia Nuorese e Giovanni Bitti presidente di Confindustria Sardegna Centrale; natalità, alla Sardegna il record negativo. In studio Luisa Salaris, docente di Demografia – Scienze Politiche e Sociali all’Università di Cagliari; l’emergenza cavallette. Con i sindaci di Noragugume Rita Zaru e di Ottana Franco Saba; il futuro distretto della nautica. Anticipazioni a “Radar” con Stefano Birocchi.

Gli appunti di copertina con Flavio Soriga