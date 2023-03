Tutti in vasca, la piscina riapre  

Cuffietta e occhialini, tutti i vasca. La piscina comunale di Sa Rodia riparte e adesso è davvero la volta buona. Oggi apre la segreteria e per l’occasione la società All together (che gestirà l’impianto per i prossimi 23 anni) ha deciso di organizzare una sorta di open day. «Offriremo a tutti la possibilità di visitare la piscina, di poter ammirare da vicino la bellezza dei nostri spazi e la qualità dei nostri servizi» fanno sapere dalla società.

Si riparte

Completati tutti i lavori di sistemazione, sistemati gli arredi degli spogliatoi e le corsie nella vasca, ormai mancano soltanto gli atleti e gli appassionati di nuoto. Grande la soddisfazione per Michele Zucca, presidente della All together che ha scommesso sulla rinascita dell'impianto, chiuso da tre anni. Tra le novità anche l’impianto di illuminazione all’interno delle vasche: otto fari che non erano mai entrati in funzione e che adesso invece sono pienamente efficienti. Inoltre si è puntato anche su un impianto fotovoltaico, tassello fondamentale per andare avanti con una gestione che, alla luce della crisi generale e dell’aumento dei costi energetici, non è semplice. Ma il gestore con entusiasmo ha accettato la sfida e oggi è pronto ad accogliere gli oristanesi. Qualche giorno fa Zucca aveva detto di andare controcorrente rispetto a quelle società che si erano viste costrette a chiudere per i costi elevati.

Le attività

Soddisfazione anche in Comune che, dopo le difficoltà con il precedente gestore, non era riuscito a far ripartire l’impianto dopo l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Adesso invece è tutto pronto e come si legge sulla pagina facebook della piscina da oggi la segretaria sarà aperta al pubblico (il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 13, dalle 16 alle 18; il martedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20; il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19); gli operatori saranno a disposzione per dare tutte le informazioni agli appassionati e soddisfare le curiosità sulle varie attività che verranno proposte, dalla scuola nuoto per adulti e bambini, al nuoto per le gestanti, nuoto baby, nuoto terapia infine acqua fitness.