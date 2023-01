Tutti in vasca dopo la Sartiglia 

Una storia lunga e travagliata quella dell’impianto di viale Repubblica, chiuso durante l’emergenza sanitaria e mai riaperto, se non per una brevissima parentesi. Più del Covid, però, a tenere vuote le corsie negli ultimi mesi sono stati i rincari energetici.

Pronti, partenza, in vasca. Facendo i debiti scongiuri, l’attesa sembra proprio stia per finire. Dopo circa tre anni di stop, si riaccendono i motori nella piscina comunale di Sa Rodia. Una data precisa da annotare nel calendario ancora non c’è, ma i cancelli dovrebbero riaprirsi a marzo, subito dopo la Sartiglia.

Pronti, partenza, in vasca. Facendo i debiti scongiuri, l’attesa sembra proprio stia per finire. Dopo circa tre anni di stop, si riaccendono i motori nella piscina comunale di Sa Rodia. Una data precisa da annotare nel calendario ancora non c’è, ma i cancelli dovrebbero riaprirsi a marzo, subito dopo la Sartiglia.

«Presto si nuoterà»

«È un rischio a stagione già inoltrata - ammette Michele Zucca, presidente della All Together, la società subentrata nell’appalto trentennale all’Aquasport - abbiamo messo in conto anche una perdita d’esercizio, ma vogliamo partire prima possibile per completare il rodaggio prima della nuova stagione».

Nuovi investimenti

«Abbiamo inserito nel nostro business plan numerosi investimenti - spiega Zucca - la piscina sarà dotata di un impianto fotovoltaico da oltre 300mila euro». Nel panorama sportivo del nuoto nazionale, Oristano è una mosca bianca. «Stanno chiudendo decine e decine di impianti in tutta Italia - osserva il neo gestore - i costi di gestione sono vertiginosi». D’altronde si parla di vasche da 900 mila metri cubi di acqua da riscaldare. «Così come devono essere riscaldati gli ambienti», puntualizza Michele Zucca.

Via ai lavori

La sostenibilità ambientale è una priorità, sulla scia dell’esperienza maturata a Lunamatrona, dove la società gestisce l’unica piscina efficientata della Sardegna (l’80% di energia pulita). I prossimi due mesi serviranno a riqualificare l’edificio: dalla tinteggiatura, all’acquisto degli arredi interni, alla pulizia. Le vasche dovranno essere svuotate e riempite nuovamente. Esternamente saranno sistemati la recinzione, le pareti e il verde.

L’obiettivo

«Puntiamo ad avere almeno 600/700 iscritti e duemila accessi all’anno - aggiunge il gestore - stipuleremo subito convenzioni con altre società sportive, enti, scuole e associazioni di disabili. La piscina deve essere un luogo aperto a tutti».

Il futuro

Pensa in grande la All Together e dopo aver riaperto i cancelli lavorerà subito a nuovi obiettivi, come la realizzazione di un impianto esterno e di una palestra a servizio degli sportivi.

Nei mesi estivi sarà garantita l’accoglienza con giochi d’acqua, seguendo protocolli pedagogici. «Valuteremo la risposta della città di Oristano - conclude Zucca - Ma le aspettative sono alte, in tanti attendono da tempo di poter tornare a nuotare nella piscina comunale».

Nel frattempo la All Together ha già avviato la selezione delle figure professionali necessarie: una ventina in tutto tra istruttori, segreteria e personale delle pulizie. «Chiunque fosse interessato può inviarci la sua candidatura all’indirizzo amministrazionealltogether@gmail.com», conclude Zucca.

