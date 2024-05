Tutti in “Sale Prove” 

A partire da stasera alle 21.30 su Videolina andrà in onda, per 8 settimane, “Sala Prove Speciale Iglesias”, dal Centro multimediale musicale N2LAB. Il programma, interamente live, è curato e condotto da Fabio Leoni, in arte Ruido, e sarà trasmesso anche su Radiolina ogni domenica ore 20. La prima puntata ospita gli Almamediterranea, gruppo che nasce a Cagliari nel 2003 da un’idea del cantautore polistrumentista Roberto Usai detto Almo. Dopo i primi due anni di assestamento, la band nel 2005 vince il primo concorso nazionale legato al Tim Tour, il Rock TV contest e vola a Torino per la finale. Numerosi concorsi vinti che in poco tempo portano la band a farsi conoscere nel panorama indipendente.

