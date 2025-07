Tutti in “Sala prove” 

G Leggenda (alias Giacomo Giroli) è il protagonista di “Sala Prove”, il programma di Radiolina, dedicato agli artisti sardi, curato e condotto da Ruido, oggi alle 21.30 su Videolina.

Giacomo Giroli, conosciuto con il nome d’arte G Leggenda, nasce nel 1996 a Iglesias. Fin da bambino sviluppa una forte passione per la musica rap e il beatmaking, iniziando già all’età di 7-8 anni a esplorare i primi suoni e a scrivere testi per esprimere se stesso senza filtri. Cresce ascoltando stili diversi, dal boom bap classico al dirty south, e si immerge nella scena hip hop locale tra live, jam e collaborazioni. Accanto a lui c’è sempre il fratello, allora noto come Filtro (oggi BST1), con cui condivide le prime esperienze artistiche e umane.