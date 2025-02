Tutti in “Sala Prove” 

Maria Sofia Corona è la protagonista di “Sala Prove”, il programma di Radiolina dedicato agli artisti sardi curato e condotto da Ruido, oggi alle 21.30 su Videolina.

Talentuosa tredicenne di San Sperate, frequenta l’ultimo anno di una scuola media a indirizzo musicale, dove studia il flauto traverso. La sua passione per la musica è nata fin da bambina, quando, a 5 anni, ha iniziato a cantare nel Piccolo Coro di San Sperate. Qui ha scoperto l’amore per il canto e la musica, che l’ha portata a perfezionarsi sotto la guida di Carla Murgia, Marilena Palici e il soprano Elena Schirru. A 9 anni, la direttrice dell'Antoniano Sabrina Simoni l'ha scelta come solista per un’esibizione in Vaticano, segnando uno dei primi passi significativi della sua carriera.