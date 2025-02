Tutti in “Sala Prove” 

Onibo è il protagonista di “Sala Prove”, il programma di Radiolina, dedicato agli artisti sardi, curato e condotto da Ruido (nella foto), oggi alle 21.30 su Videolina.

All’anagrafe Vittorio Obino, è un rapper emergente di Cagliari, classe 2003. Il suo percorso musicale inizia nel 2021, anno in cui pubblica i primi brani e getta le basi per il collettivo Persone Senza Fili (PSF). Questo gruppo, composto da produttori e collaboratori fidati, non è solo un’etichetta musicale, ma rappresenta una filosofia di vita. Onibo e i suoi compagni si definiscono «senza fili», liberi da cliché e preconcetti, un'identità rafforzata dal loro contesto isolano che li distingue dal resto della scena rap italiana.