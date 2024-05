Tutti in “Sala Prove” 

Nuova puntata di “Sala Prove speciale Iglesias” oggi alle 21.30 su Videolina, curata e condotta da Fabio Leoni, il nostro Ruido, e trasmessa anche su Radiolina ogni domenica alle 20.

L’appuntamento di questa sera è dedicato alle nuove uscite discografiche in Sardegna con quattro ospiti: Luna Melis, Mello, doppia O e Zeep.

Partiamo proprio dal talento di Uta: Luna Melis è ritornata in radio il 5 aprile con il nuovo singolo “Los Angeles 2 (RIP)”. Alessandro Meloni, in arte Alessandro Mello, ci presenta invece “Weekend” feat Mile. Doppia O, vero nome Lucio Marcialis, ci racconta “Fingere”. E poi Zeep, nome d’arte di Marco Cannas, con il nuovo lavoro “SottoCassa”. Appuntamento, dunque, in “Sala Prove”.