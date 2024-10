Tutti in “Sala Prove” 

Valucre (alias Valentina Luiu) è la protagonista di “Sala Prove”, il programma di Radiolina dedicato agli artisti sardi, curato e condotto da Ruido, che questa sera alle 22 arriva su Videolina.

Valucre è un progetto musicale nato nel 2019 sotto l'etichetta indipendente Atlantide Dischi. Composto da Valentina Luiu (voce, tastiere), Francesco Moreno (basso) e Lorenzo Pischedda (tastiere, batteria), il trio si distingue per la sua capacità di fondere sonorità R&B con ritmi dance, creando un’esperienza sonora avvolgente e unica. Con testi in italiano e un mix musicale che attraversa generi diversi, Valucre crea un'atmosfera eterea e avvolgente, confermando il trio come una delle realtà più interessanti del panorama musicale indipendente italiano.