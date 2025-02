Tutti in “Sala Prove” 

Oggi alle 21.30 su Videolina Manul (alias Manuela Loi) è la protagonista di “Sala Prove”, il programma di Radiolina dedicato agli artisti sardi curato e condotto da Ruido.

Nata a Cagliari il 19 novembre 1976, Manuela Loi inizia il suo viaggio nella musica all'età di 15 anni. Il suo repertorio spazia tra pop, rock e blues, generi che caratterizzeranno la sua carriera. La sua passione per la musica la porta a partecipare a “Una Voce per Sanremo”, dove vince la fase regionale in Emilia Romagna. Questa esperienza le apre le porte dell’Accademia della Canzone di Sanremo, dove si perfeziona sotto la guida di Fio Zanotti, Vince Tempera, Beppe Vessicchio, Enrico Ruggeri e Anna Oxa.