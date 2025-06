Tutti in “Sala Prove” 

Call Me Laura (alias Laura Frigau) è la protagonista di “Sala Prove”, il programma di Radiolina dedicato agli artisti sardi, curato e condotto da Ruido, oggi alle 22 su Videolina.

Laura Frigau, è una cantautrice classe 1994, cresciuta in un mondo fatto di sogni rumorosi e decisioni silenziose prese da altri. Fin da bambina ha mostrato una profonda attrazione per la musica: sognava la batteria, ma finì per studiare chitarra, poi viola al Conservatorio, pur desiderando il violoncello. In queste deviazioni forzate ha trovato la sua strada: la musica sarebbe rimasta parte di lei, ma da un’angolazione più autentica. Il canto è arrivato per caso, come un gioco, un rifugio, una necessità intima. Poi un momento di silenzio. E la rinascita.