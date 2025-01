Tutti in “Sala Prove” 

Moris (alias Maurizio Di Cesare) è il protagonista di “Sala Prove”, oggi alle 21.30 su Videolina, il programma di Radiolina dedicato agli artisti sardi, curato e condotto da Ruido. Il suo percorso comincia nel lontano 2015 come Maurizio Di Cesare dove si classifica in terza posizione nella trasmissione “The Voice of Italy” con J-AX. Dopo 2 anni di intenso lavoro è costretto ad accantonare la musica poiché scopre di avere una malattia alle corde vocali che lo obbliga ad uno stop forzato. I primi segni di ripresa arrivano nel 2020: la voce stava pian piano tornando grazie al supporto del suo vocal trainer Maurizio Zappatini. Chiuso nella sua stanza a Milano, comincia a dar voce a quello che ha scritto e immaginato nel silenzio della malattia.