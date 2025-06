Tutti in “Sala Prove” 

Artina (alias Martina Cardia ) è la protagonista di “Sala Prove”, il programma di Radiolina, dedicato agli artisti sardi, curato e condotto da Ruido oggi alle 21.30 su Videolina.

Artina, nome d’arte ispirato al suo vero nome Martina, è una cantautrice originaria di Cagliari che incarna sin da bambina una vocazione artistica profonda. La sua prima esibizione avviene all’età di 3 anni, quando canta “Madonna Nera” davanti a un pubblico in chiesa, mostrando coraggio e passione precoci. Dopo il diploma, prosegue gli studi in canto moderno, costruendo la propria identità musicale tra performance dal vivo e provini per talent televisivi. La sua voce risuona in piazze e locali della Sardegna, fino a calcare palchi importanti aprendo i concerti di Bianca Atzei, Emis Killa e Il Pagante.