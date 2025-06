Tutti in “Sala Prove” 

Le migliori esibizioni dei primi 6 mesi del 2025 in questo Best Off di “Sala Prove”, il programma di Radiolina dedicato agli artisti sardi curato e condotto da Ruido, al secolo Fabio Leoni, mc, producer e storico componente del gruppo Rap Sa Razza. Un appuntamento speciale per rivivere le migliori esibizioni dei cantanti protagonisti negli studi di piazza L’Unione Sarda a Cagliari e tutta l’emozione della musica dal vivo. Con Forelock, Uzi Junkana, Lucia Meloni, Manul, Onibo, Fois, Maria Luisa Congiu, Manuel Pia, Jim de Banlieue, Nox1, Loungedelica, Fraks. L’appuntamento è alle 21.30 su Videolina.

