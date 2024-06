Tutti in “Sala Prove” 

Nuova puntata di “Sala Prove speciale Iglesias”, oggi alle 21.30 su Videolina, curata e condotta da Fabio Leoni, in arte Ruido, e trasmessa anche su Radiolina ogni domenica ore 20. L’ospite di questa sera è Reverendo Jones, il progetto originale firmato da Antonello Pusceddu, che sposa satira e musica. «Tutto comincia nell’estate del 1993, in una comitiva di amici (età media 17 anni) con chitarre al seguito che fungono da scansa noia. Qualcuno che suona quattro accordi su un tempo funky dettato da un bonghetto e sopra una pioggia di parole improvvisate, in sardo, dal carattere fortemente ironico». Da qui, senza un manager o agenzia che ne curasse immagine e pubblicità, Reverendo Jones ha raggiunto il successo.