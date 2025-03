Tutti in “Sala Prove” 

Piero Marras è il protagonista di “Sala Prove”, il programma di Radiolina, dedicato agli artisti sardi, curato e condotto da Ruido oggi alle 21.30 su Videolina.

Piero Marras, classe ‘49, inizia la sua carriera musicale a Nuoro. Nel 1967 si trasferisce a Cagliari, entrando a far parte del gruppo I Nobili, per poi fondare gli Yamaha. Nel 1971 diventa tastierista e cantante del Gruppo 2001, una formazione della scena rock progressivo italiano, con la quale pubblica tre 45 giri e un LP fino al 1974, anno della sua uscita dal gruppo per intraprendere la carriera da solista. La giornalista Alessandra Corrias ha dedicato a Marras il libro “Rundinedda Road”, disponibile dal primo marzo con L'Unione Sarda. Il volume ripercorre la sua carriera dagli esordi fino ai giorni nostri, con prefazione di Renzo Arbore.