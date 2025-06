Tutti in “Sala Prove” 

Jøtarø (alias Giuseppe Farci ) è il protagonista di “Sala Prove”, il programma di Radiolina, dedicato agli artisti sardi, curato e condotto da Ruido, oggi alle 22 su Videolina.

Giuseppe Farci, conosciuto artisticamente come Jøtarø, è un attore italiano in continua evoluzione. Dopo essersi formato all’Actor's Lab Sardinia sotto la guida di Maurizio Pulina, ha proseguito i suoi studi alla Scuola d'Arte Drammatica di Cagliari. Il suo percorso musicale è segnato da una profonda trasformazione. In gioventù ha militato in band di generi estremi come gli Unanswered (metal pesante), Split All the Shells (hardcore punk) e Ofiuco (caos sonoro sperimentale), tra i 16 e i 21 anni. Oggi punta al nu-industrial.