Tutti in “Sala Prove” 

Maria Luisa Congiu è la protagonista di “Sala Prove”, il programma di Radiolina dedicato agli artisti sardi, curato e condotto da Ruido (nella foto), oggi alle 21.30 su Videolina.

Debutta nel panorama musicale sardo nel 1992, esibendosi nel suo paese natale, Oliena. Nel 1999 fonda il Duo di Oliena con Giuseppina Deiana, pubblicando l’album “Sas sette meravizzas”, in cui esordisce anche come autrice di testi. Il suo talento si consolida nel 2002 con “Abbajara”, disco che segna la sua affermazione artistica. Arriva poi “Arveschida” e collaborando con Francesco Demuro e Maria Giovanna Cherchi.Oltre alla musica, Maria Luisa Congiu si distingue per il suo impegno nella valorizzazione della lingua e della cultura sarda, diventando ambasciatrice di pace.