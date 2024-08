Tutti in rampa, prende forma lo skate park 

Uno spazio dove dar sfogo agliollies : i salti da acrobata, le spericolatezze su cuscinetti a sfera. Messi al bando in tutta la città, i ragazzi su tavoletta si sono presi una significativa rivincita. E ora il Comune corre veloce con i lavori per realizzare (costo 700mila euro) la loro riserva indiana. Lo skate park, il piccolo pezzetto di paradiso dove gli appassionati dello skate (diventata anche disciplina olimpica a Parigi) non saranno rincorsi dai vigili con taccuino in mano, da condomini esausti del rumore delle rotelle prende forma nel vecchio campo di calcio di via Pessagno, accanto al villaggio sportivo di Monte Mixi. Da un mese e mezzo sono cominciati i lavori e la forma embrionale delle rampe si intravede già. Saranno realizzati strutture per la pratica dello skateboard, arredi e spazi a verde. Un progetto con un forte appeal “street”, che darà un’impronta giovane e colorata a tutto il villaggio sportivo di Monte Mixi.

L’intervento, cominciato il primo luglio scorso, andrà avanti per dieci mesi: salvo intoppi e ritardi (da mettere nel conto quando si tratta di un’opera pubblica) terminerà alla fine della primavera prossima. ( ma. mad. )

