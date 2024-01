Tutti in pista sognando un posto in Regione 

Più della metà sogna il grande salto dall’Aula degli Scolopi a quella cagliaritana di via Roma. Dieci consiglieri comunali (su 24) e due assessore sono pronti alla sfida, molti sono già in campo e poco importa se non hanno ancora scelto quale maglia indossare: l’importante è esserci, cercare di staccare un pass per il Consiglio regionale, poi verrà il progetto politico. Tant’è vero che in questa forsennata corsa al voto potrebbero moltiplicarsi i cambi di casacca da un partito all’altro.

Maggioranza

Qualcuno ha già tappezzato la città con manifesti elettorali: viso in primo piano, slogan ma nessun simbolo di partito. Così l’attuale assessora ai Servizi sociali Carmen Murru, eletta in Consiglio con i Riformatori poi transitata all’Udc, è candidata ma al momento non è ancora chiaro con quale squadra correrà. E così il presidente del Consiglio Peppi Puddu: nei manifesti manca il simbolo del suo attuale partito Fratelli d’Italia, un dettaglio che fa ipotizzare ancora incertezza sulla lista. Nessun dubbio invece per l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda che, fedelissima di FdI, ha dato la propria disponibilità per competere col partito di Giorgia Meloni. Dubbi anche per Roberto Pisanu che di certo non si candiderà con Sardegna 20Venti, il gruppo con cui è approdato nell’aula degli Evangelisti, ma ancora sta valutando le varie opzioni. Situazione simile anche per Vincenzo Pecoraro, Udc e per Gigi Mureddu, fedelissimo di Forza Italia che al momento non hanno comunicato ufficialmente alcuna scelta se non quella che parteciperanno alla maratona elettorale di febbraio. Paolo Angioi, eletto nell’Udc e poi passato al gruppo misto, cambia di nuovo e si candida con Sardegna al centro 20Venti; Sergio Locci, ex candidato sindaco con il movimento Aristanis, ha scelto di schierarsi con i Riformatori.

Minoranza

Situazione in continua evoluzione anche nel centrosinistra dove Maria Obinu, dopo aver lasciato la segreteria provinciale del Pd, ha sposato il progetto di Renato Soru al momento lontanissimo dal suo partito. Stesso percorso per i suoi compagni di gruppo Giuseppe Obinu e Umberto Marcoli mentre Francesco Federico, eletto con una lista civica, si tuffa nel campo largo di Alessandra Todde.

La lista

Ieri intanto debutto per la lista di Sardegna al centro 20Venti: oltre a Paolo Angioi, ci sono Daniele Rocchi, Marcella Sotgiu, Alessandra Borrodde, Loredana Sanna e Marco Efisio Pisanu.

RIPRODUZIONE RISERVATA