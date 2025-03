Tutti in piazza sabato (tranne i 5Stelle) ma in ordine sparso 

Roma. Nella stessa piazza a sostenere l'Europa. Però in ordine sparso. Perché sabato a Roma, per la manifestazione promossa da Michele Serra su Repubblica, ci saranno i partiti d'opposizione. Per la verità non tutti: il M5S non ha aderito. E quelli che andranno, lo faranno ognuno col proprio punto di vista. Il nodo è il piano di riarmo Ue proposto da von der Leyen.

Le scelte

Sfileranno sia i contrari sia i favorevoli alla linea della presidente europea. Si potranno distinguere a livello cromatico: i primi avranno come segni distintivi sciarpe e vessilli coi colori della pace, i secondi sventoleranno bandiere giallo-blu dell'Ucraina. Nessuno porterà simboli di partito, “proibiti” dagli organizzatori. Assenti annunciate le forze di maggioranza. Ai distinguo fra un partito e l'altro, si aggiungono quelli dentro il Pd. Diversi esponenti vicini alla segretaria Elly Schlein avranno una sciarpa della pace, lo stesso simbolo scelto dai leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, e dal segretario della Cgil Maurizio Landini. I riformisti dem porteranno le bandiere dell'Ucraina, come farà il leader di Azione, Carlo Calenda.

Dem divisi

Insomma, il quadro è articolato. Lo dimostrano anche i travagli del Pd in vista del voto al Parlamento Ue sul piano di riarmo. Il partito è diviso. Malgrado la bocciatura della segretaria Elly Schlein, alcuni europarlamentari, come Pina Picierno, hanno difeso apertamente la proposta di von der Leyen. Che poi è la linea dei socialisti europei. Ed è quella su cui, nei giorni scorsi, si sono spesi anche gli ex premier Romano Prodi e Paolo Gentiloni, che considerano il piano di riarmo «un primo passo» verso la difesa comune. Una posizione che, fra le linee del Pd in Ue, si sta facendo strada. Ma Schlein dice: «No al riarmo dei singoli Stati».

Le adesioni

Sabato in piazza il M5S non ci sarà. «Manifestare per questa Europa vuol dire manifestare per il riarmo», ha detto Giuseppe Conte, volato a Strasburgo per una protesta al Parlamento Ue. Hanno invece aderito i sindaci di Roma, Roberto Gualtieri, e di Milano, Giuseppe Sala, e la segretaria della Cisl, Daniela Fumarola. Tra i dem sono attesi anche i capigruppo di Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia, e il capodelegazione in Europa, Nicola Zingaretti. Parteciperanno anche Gentiloni, Franceschini, Nardella, Sensi, Orlando e Bonaccini. Prodi ha un impegno a Napoli. Ci saranno Veltroni e De Luca.

