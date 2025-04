«Tutti in piazza per salvare l’Oncologico» 

Da dopodomani fino a lunedì prossimo, dunque per sei giorni, al fine di avviare il trasferimento della Struttura complessa di Chirurgia ed Endoscopia interventistica toracica dal Businco al Brotzu, «si dispone la sospensione dei ricoveri programmati e degli interventi chirurgici». Inoltre, «si invitano» i direttori «a programmare tutte le dimissioni possibili dei pazienti ricoverati», per «ridurre al minimo ogni potenziale disagio». Così, con una nota interna, il direttore sanitario dell’Arnas Raimondo Pinna.

È il primo concreto effetto dell’inizio del trasloco di reparti, personale e malati (con ambulanze) da un ospedale all’altro, per dare il “la” al cantiere – contestato da tutti i sindacati degli operatori sanitari e da diversi politici di opposizione e di maggioranza (alcuni di questi ultimi si sono anche impegnati con i medici a muoversi per fermare tutto, salvo poi dimenticarsene) – per la ristrutturazione di due sale operatorie dell’Oncologico e la realizzazione di due sale nuove, trasloco che partirà, così è stato decretato dalla Direzione dell’Azienda, sabato prossimo.

La protesta

Tutte le sigle della dirigenza e del comparto sono sul sentiero di guerra. «Il trasferimento delle sale operatorie segnerà la fine del nostro Polo oncologico regionale», avverte Usb sanità, che ha organizzato per mercoledì alle 10 una manifestazione nel piazzale del Businco, chiamando a raccolta cittadini, associazioni, partiti, sindaci e giornalisti. «I malati di cancro hanno il diritto di essere curati, non abbandonati. L’Oncologico è un punto di riferimento cruciale per pazienti e famiglie. Non possiamo tollerare che decisioni economiche mettano in pericolo la salute della nostra comunità», sottolinea il portavoce Gianfranco Angioni.

Mentre le segreterie aziendali e regionali di Anaao-Assomed, Aaroi Emac, Cimo, Fp Cgil Medici e dirigenti Ssn, Cisl Medici, Fassid, Fesmed, Fvm, Uil Fpl Medici hanno proclamato lo stato d’agitazione, in vista di uno sciopero, perché «sarà impossibile garantire un’assistenza di qualità con i modelli da ospedali periferici della nuova organizzazione del lavoro – un sistema di guardie interdipartimentali – paventata dalla direzione aziendale».

Le criticità

Nessuno contesta il fatto che le sale operatorie del Businco abbiano effettivamente bisogno di essere ammodernate, anzi. Quello che non possono accettare – spiegano – è che le soluzioni alternative al trasloco non sono state prese in considerazione (le sale prefabbricate accanto all’edificio, come si fa in tanti ospedali del mondo quando ci sono lavori), e «il grave comportamento antisindacale dell’Azienda, che ha portato avanti ipotesi organizzative senza convocare i rappresentanti dei lavoratori, su temi che secondo il contratto sono materia di confronto sindacale».

Gli altri problemi riguardano l’utilizzo per gli interventi di Chirurgia senologica della Sala C, da condividere con Terapia del dolore, e il trasferimento di Chirurgia toracica (unica nell’Isola) nell’ala nord del 7° piano del San Michele, dove – dicono i medici – «ci sono una serie di criticità, ad esempio due soli bagni – uno per uomini, uno per donne – per tutti i pazienti; un solo spogliatoio per i medici, promiscuo, e con un solo bagno; e una sala medici molto piccola dove ruotano medici di 5 strutture diverse».

Il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, unico consigliere di maggioranza sempre in prima linea sulla questione, ribadisce: «Desta forte preoccupazione il lungo e complesso periodo di transizione che coinvolgerà la Struttura, una situazione che costringerà molti malati a cercare le cure fuori regione. La Giunta ha ancora il tempo, e il dovere, di intervenire per scongiurare un disastro annunciato».

RIPRODUZIONE RISERVATA