Tutti in piazza per Fedez e Chiara Ferragni? 

«Appello a tutti: vista la crisi della famiglia Ferragnez, in sostegno di Fedez e Chiara faremo una manifestazione per dargli la nostra vicinanza. Ci troviamo a Milano sabato 18 febbraio ore 16 a piazza Duomo. Ci sarà lo striscione con scritto ChiaraxdonaFede», firmato Alessia.

Ci auguriamo sia una boutade, un motto di spirito, una facezia, ma la signorina che si è fatta promotrice dell’evento su Twitter, questa Alessia che firma il messaggio, giura che no e poi no, che i due non si parlano, che i due si stanno lasciando, anzi, si sono già lasciati, anzi, vivono in case separate, anzi, gli avvocati già discutono. E allora tutti in piazza, come per la guerra e il riscaldamento globale, tutti in piazza, sotto la Madonnina, perché Chiara Ferragni e Fedez devono stare insieme, punto.

In realtà insieme lo sono eccome, bravissimi, come sosteniamo da giorni, a prendersi tutto – copertine, prime pagine, ribalta, riflettori, attenzioni. Lei, in queste ore, pubblica le foto del nuovo taglio di capelli, quel bob corto e pieno di cui abbiamo già parlato. Lui regala una carrellata di foto con gli amici del Festival di Sanremo: Marco Mengoni, Lazza, Tananai, Peppe Vessicchio, Salmo, Ariete e sì, anche Rosa Chemical, quello del bacio. Volete credere al litigio? Bene, se siete di Milano e dintorni, andate a manifestare a Milano. Altrimenti guardate bene la foto qui a destra. A noi Chiara Ferragni sembra divertita, indignata tanto quanto una Sandra Mondaini con il suo Raimondo scavezzacollo. Per il resto, forse la cosa peggiore è quella x nello striscione.

