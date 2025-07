Tutti in piazza (del Carmine) per danzare con Kledi Kadiu 

Era la fine degli anni Novanta, l’epoca d’oro di programmi televisivi come “Buona Domenica” e “Amici” di Maria De Filippi, quando la danza trovava il suo spazio in tv con il ballerino Kledi, quasi sempre in un duo inscindibile con Anbeta. Ed ecco che questo sabato sera, alle 19.30, proprio quel ballerino, Kledi Kadiu, lontano ormai da tempo dal piccolo schermo, arriva a Cagliari per tenere una lezione dimostrativa di danza in piazza del Carmine.

L’idea

L’appuntamento, organizzato dall’Accademia ucraina di balletto e dal Centro internazionale del balletto ucraino, è inserito all’interno della programmazione Carmine 2025 promossa dall’assessorato alla cultura del Comune in un tentativo di riappropriarsi e animare un luogo al centro della città. «Portare la danza fuori dai teatri e condividerla in uno spazio urbano come è piazza del Carmine, è sicuramente un’occasione unica per noi insegnanti e per i ragazzi», spiega il coreografo albanese. «Si dà la possibilità al pubblico di vedere cosa c’è dietro la creazione di anche poco più di due minuti di danza sul palco». On stage con lui vi saranno infatti le ballerine e i ballerini dell’accademia che hanno aderito alla manifestazione e che per novanta minuti mostreranno al pubblico cosa succede normalmente all’interno di una sala prova di una scuola di danza. «L’evento rappresenta per noi un momento speciale e profondamente simbolico: una lezione dimostrativa all’aperto, aperta alla città, con il coinvolgimento di Kledi – artista di straordinario valore e sensibilità con cui abbiamo il piacere di collaborare ormai da anni – insieme ai nostri allievi e ai partecipanti iscritti allo stage», ha precisato Caterina Calvino Prina, direttrice dell’Accademia ucraina di balletto. «Crediamo fortemente che il contatto diretto con il territorio e con le istituzioni sia fondamentale per costruire un dialogo autentico con la comunità, in particolare con le nuove generazioni e le loro famiglie».

L’artista

Nato a Tirana, Kledi Kadiu si è diplomato al Teatro nazionale dell’opera e del balletto della sua città, entrando così a far parte del corpo di danza e ricoprendo ruoli in balletti importanti quali Lo schiaccianoci, Giselle o Don Chisciotte. Poi la caduta della Repubblica popolare socialista d’Albania e il conseguente tentativo di emigrare con la famiglia alla volta dell’Italia, e allora la conoscenza prima con Maurizio Costanzo che lo porta con sé dentro “Buona Domenica”, e subito dopo la consacrazione come ballerino professionista degli Amici di Maria. Questione di fortuna? «Il lavoro vince su tutto», racconta. «Anche per chi parte da una piccola città, o da un’isola, per prima cosa è necessario amare questa disciplina e soprattutto saperle dedicare costanza e disciplina. È importante viaggiare e cogliere tutte le esperienze e opportunità che ci si pongono davanti». Sabato sera, dunque, piazza del Carmine potrebbe diventare un’opportunità per la città e per l’Isola: assistere a una lezione dimostrativa come pubblico o come aspirante ballerino. (red. spet.)

