Tutti in piazza contro la precarietà 

Una maratona di musica, politica e dibattiti per dire quattro volte no al lavoro precario. La Cgil sarda ha portato centinaia di persone ieri a Cagliari alla “Staffetta per il lavoro”, l’evento nato per sostenere la raccolta firme sui quattro referendum sul lavoro promossi dal sindacato. Una campagna referendaria entrata nel vivo e che ha già raggiunto oltre 500mila firme in tutta Italia.

Sul palco allestito in piazza del Carmine sono salite decine di artisti (da Ambra Pintore agli Almamediterranea, passando per L’Armeria dei Briganti e Dottor Drer & CRC Posse), politici e sindacalisti, uniti nel messaggio comune: cambiare le leggi che hanno precarizzato e svilito il lavoro negli ultimi anni.

Sul palco

«È una grande mobilitazione per rendere il lavoro in Italia più stabile, sicuro e tutelato», ha detto il segretario regionale della Cgil, Fausto Durante. «Vogliamo dare la parola agli italiani per abrogare le norme del Jobs Act che facilitano i licenziamenti senza giusta causa e che discriminano i dipendenti di piccole o grandi aziende. Vogliamo inoltre mettere ordine nella giungla di norme che regolano i contratti a termine e gli appalti e chiediamo quindi che il lavoro torni a essere ben retribuito e sicuro».

Gli obiettivi

Nel dettaglio, il sindacato vuole portare al voto i quattro quesiti per chiedere l’abrogazione delle norme che impediscono il reintegro al lavoro in caso di licenziamenti illegittimi e di quelle che rendono facile mettere alla porta un lavoratore anche nelle piccole imprese. Oltre a questo, si chiede che vengano reintrodotte le causali quando si assume a termine e, infine, ma non per importanza, chiede l’abrogazione delle norme che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all’impresa appaltante.

Tra i vari interventi che hanno riempito il folto programma dalle 18 alle 23 anche quelli del neo sindaco Massimo Zedda e, in un video-messaggio, quello del segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini: «Lottiamo contro quelle leggi balorde che negli ultimi 25 anni hanno creato solo precarietà e incertezza», ha detto Landini. «E puntiamo a ridare nuovo valore ai principi della Costituzione, fondata sulla libertà, sulla giustizia sociale e sui diritti dei cittadini».

