Tutti in moto in ricordo del cardiochirurgo  

Nella cittadina del Guilcier si scaldano i motori per ricordare Antonio Carta. Domani è in programma la diciannovesima edizione del motoraduno dedicato al medico, originario di Ghilarza, deceduto in un incidente aereo sui monti dei Sette Fratelli nel febbraio del 2004 all’età di 38 anni mentre, con l’équipe dell’ospedale Brotzu guidata dal primario Alessandro Ricchi, trasportava un cuore da trapiantare appena prelevato al San Camillo di Roma.

L’appuntamento, organizzato dagli Antonio’s friends, è fissato dalle 10.30 alle 12.30 allo Stone Art cafè”, al centro commerciale. Una delle passioni del cardiochirurgo erano le due ruote, da qui l’idea degli amici di organizzare un motoraduno. Una manifestazione che ogni anno vede arrivare nella cittadina del Guilcier tantissimi centauri sin dalle prime ore del mattino. Al motoraduno possono partecipare tutti i tipi di moto, comprese quelle d’epoca; per l’occasione è prevista musica dal vivo. Le prenotazioni si ricevono contattando i numeri 3485545245 e 3683416950.

RIPRODUZIONE RISERVATA