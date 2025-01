Tutti in marcia per la salute 

Attività fisica come passatempo ma soprattutto come terapia per affrontare importanti patologie anche fuori dai centri sanitari. Si intitola “Km della salute” ed è un progetto della Asl Sulcis dedicato alle persone con malattia mentale grave (schizofrenia, depressione maggiore). Il tutto nell’ambito del Piano regionale di prevenzione 2020-2025.

Al via

La prima tappa si è svolta giovedì scorso e ha visto partecipare, per ora in maniera sperimentale, quindici pazienti dei Centro di salute mentale (Csm) del territorio. Sono stati selezionati dagli psichiatri della Asl, valutati dal medico dello sport e dal terapista della riabilitazione e, una volta ritenuti idonei, sono stati accompagnati nel percorso dagli educatori professionali e dai terapisti della riabilitazione psichiatrica con la collaborazione di operatori del volontariato e dello sport. Un equipe multidisciplinare dunque che segue e monitora il progetto valutandone i risultati step by step, Dell’equipe fanno parte la responsabile dei Csm di Carbonia e Iglesias Gesuina Intilla, il dirigente delle Professioni sanitarie della riabilitazione Massimo Piras che coordina il progetto e Francesco Piras responsabile della Medicina dello Sport. Come alleato prezioso c’è il Comune di Iglesias che sui “chilometri della salute” ha scommesso da tempo approntando un percorso che recentemente ha avuto come testimonial l’ex marciatore campione olimpionico, Maurizio Damilano. L’attività di cammino (detta fit walking) dura circa un’ora e mezzo con cadenza bisettimanale, il martedì e il giovedì. L’itinerario rodato lo scorso novembre era partito da via Sassu e aveva attraversato il viale Monteponi che dispone di un defibrillatore e di cartelli con qr-code indicanti il percorso con l’attività fisica da svolgere e le relative calorie da bruciare.

Gli obiettivi

«Che l’attività fisica realizzata in percorsi strutturati e con obiettivi chiari e definiti migliori il benessere psicologico e determini molteplici benefici sul piano fisico – si legge in una nota della Asl Sulcis - è ampiamente dimostrato da numerosi studi scientifici: ancora di più i risultati sono tangibili su pazienti definiti gravi in quanto vulnerabili a rischi comportamentali (sedentarietà e scorretta alimentazione, fumo e alcol) ai rischi intermedi per malattie croniche (obesità, ipertensione, iperglicemia, dislipidemia) e ad esclusione sociale». Superata la fase sperimentale, se i risultati saranno ritenuti soddisfacenti, si potrà andare in proroga estendendo il servizio a altri pazienti.

