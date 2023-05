Tutti in marcia nel nome di Emanuela Loi 

«Dobbiamo affrontare con coraggio anche ciò che ci fa paura», «spero che tutti prendano esempio da Emanuela», sono solo alcuni dei messaggi che i bambini hanno elaborato in classe e hanno letto ieri in piazza davanti ai fratelli dell’agente, visibilmente emozionati. «Sono tanti anni che organizziamo questa manifestazione. Quest’anno è stata particolarmente partecipata, sia dai bambini delle scuole che dalla società civile», dichiara soddisfatto Luca Agati, segretario provinciale del Sap di Cagliari: «Se scomparisse il ricordo scomparirebbe anche il senso del sacrificio di chi è morto per la legalità e il nostro impegno è tenere viva la memoria soprattutto a partire dalle nuove generazioni».

Una marcia silenziosa ricca di significati, organizzata dal Sap, il Sindacato autonomo di polizia di Cagliari, nell'ambito del “Memorial Day” celebrato in tutta Italia. Un cammino della memoria partito ieri mattina dalla Questura di Cagliari per poi arrivare a Monserrato, sul ponte intitolato proprio a Emanuela Loi, dove è stato deposto un mazzo di fiori in ricordo della poliziotta di Sestu, alla presenza dei bambini di tre classi primarie di Selargius, arrivati a Monserrato a bordo di un bus della polizia, dei fratelli di Emanuela, Marcello e Claudia Loi, del sindaco Tomaso Locci e dell’assessore allo Sport di Selargius Claudio Argiolas.Poi di nuovo in marcia alla volta del Parco della legalità a Sestu, dove c’è il murale raffigurante Emanuela Loi e un monumento ai giudici Falcone e Borsellino. Proprio sotto il murale è stata depositata una corona di fiori e i bambini hanno cantato due canzoni contro la mafia.

Una camminata di 18 chilometri per ricordare le vittime di mafia, terrorismo e criminalità. Ma soprattutto in memoria di Emanuela Loi, l’agente della scorta di Paolo Borsellino morta nell’attentato di via D’Amelio 31 anni fa.

La marcia silenziosa

I messaggi dei bimbi

I sindaci

«È importante ricordare, noi l’abbiamo fatto dedicando questa piazza a Emanuela e ai giudici Falcone e Borsellino», ha detto la sindaca di Sestu Paola Secci, che ha voluto dedicare un pensiero «ai nostri eroi inconsapevoli, che svolgevano il loro lavoro in un periodo difficile, contro tutte le mafie e hanno dato la vita per questo. La mia vicinanza va ai familiari più stretti».

Il sindaco di Monserrato, Tomaso Locci, ha ricordato che la città partecipa da anni a questa iniziativa. «Nella facciata del palazzo comunale abbiamo fatto mettere la foto di Falcone e Borsellino. Bisogna insegnare ai nostri ragazzi quali sono i veri valori e raccontargli che ci sono state persone uccise perché combattevano per la legalità e la giustizia», ha detto. La commemorazione si è conclusa in cimitero con un momento di raccoglimento davanti alla tomba di Emanuela Loi. Per non dimenticare, mai.

