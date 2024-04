Tutti in fila sulla Provinciale 2 

Il panico arriva quando sull’unica corsia percorribile si immettono trattori o motocarri: tutti dietro in fila a 30 all’ora, con la speranza che imbocchino il primo svincolo. Da incubo per le condizioni di estrema pericolosità dovute al fatto che le quattro corsie erano prive di barriera divisoria, sulla strada provinciale due si è passati al disagio e alle proteste quotidiane perché proprio i lavori di posa della barriera in cemento nella mezzeria hanno indotto la Provincia a rendere off-limits le corsie interne.

Il percorso

Sono percorribili sotto i 50 chilometri all’ora, ed è per ora vietato invadere le corsie centrali adiacenti ai blocchi di calcestruzzo. Provvedimento che vale da Carbonia a Villamassargia e che resta in vigore nonostante il posizionamento della barriera, iniziato nei pressi di Carbonia, sia giunto a circa due chilometri da Villamassargia. Le limitazioni mandano su tutte le furie chi la Sp2 (dove nel 2023 si sono registrati otto decessi per scontri frontali dovuti a invasioni di corsie opposte), la percorre tutti i giorni magari per prendere un aereo o andare al lavoro, e non tollera più il senso delle limitazioni prolungate. «Non si tratta di contestare i lavori ma sta di fatto – contesta Mario Porcu, manager della Sotacarbo – che se si va da Carbonia a Villamassargia servono 40 minuti se sull’unica corsia si immette un mezzo lento come ad esempio un trattore: si sa che esiste un piano di sicurezza ma almeno il primo tratto completato poteva essere ripristinato a quattro corsie». Quanto al piano della sicurezza, ha da ridire anche il consigliere comunale Luca Arru: «Non è un dogma e si deve rivisitare, perché a questo punto manca proprio la sicurezza: se transita un mezzo di soccorso deve invadere la corsia interna ma il problema non sono i paletti di plastica di 20 metri centimetri che delimitano le corsie chiuse al traffico, bensì la presenza dei bagni chimici e dei cartelli anche dove il cantiere ha finito».

Le frazioni

Disagio espresso anche dalle frazioni ai lati della Sp2: «In molti rispettano il limite in modo ossessivo - dice Renato Fois, allevatore di Tanì - anche dove non ha più senso: talora quando ci immettiamo sulla provinciale si fa la corsa per non finire dietro veicoli che vanno a passo d’uomo, situazione cui sono costrette pure le ambulanze con le sirene in funzione». C’è poi un problema in più, rimarca Francesco Cacciarru, imprenditore di Barega: «Fra Barbusi e Tanì si sono accentuati cedimenti e buchi nelle uniche corsie percorribili: impossibile scansarli perché è proibito entrare nelle corsie interne: illogico tenere questo vincolo su tutta la strada». La Provincia per ora non è d’accordo: «Non possiamo intervenire sul piano della sicurezza – dice il commissario Mario Mossa - entro il mese i lavori finiranno e sono iniziate le visite di precollaudo: quanto ai buchi, in questo caso interverremo subito».

