Tutti in fila per un tuffo nella nuova piscina comunale 

A una settimana dal taglio del nastro, la piscina comunale di Sanluri apre al pubblico, dalle 9.30 alle 19.30. Il nuovo centro di nuoto, nella cittadella sportiva, mette a disposizione uno spazio esterno con ombrelloni, sdraio, lettini, mentre all’interno è presente un bar ristoro. La tariffa di accesso per i bagnanti varia da 6 euro per un giorno intero a 4 euro a partire dalle 15, un euro in più nel fine settimana. Gratis per i bambini fino a 6 anni se accompagnati da un genitore, tariffe agevolate per le famiglie 30 euro per 4 ingressi, lettini e ombrellini, 35 nel weekend, l’unica condizione è legata alla presenza di 2 componenti under 14.

Aperte le iscrizioni per le attività estive dei bambini, sono stati i primi a tuffarsi in acqua. Oggi spetta agli adolescenti di Sanluri che hanno aderito al progetto piscina day del Comune. «La struttura – ricorda il sindaco, Alberto Urpi - dal prossimo anno potrà ospitare persone di ogni fascia d’età, a settembre ripartono i lavori per una mini piscina per i più piccoli, ma ci saranno anche diverse proposte rivolte alla cittadinanza, considerato che all’interno dell’area c’è anche un bocciodromo e un palasport in via di completamento». Il successo annunciato non si è fatto attendere, dopo centinaia di persone alla cerimonia di inaugurazione, sono tante le richieste che arrivano da tutto il Medio Campidano e anche oltre. In particolare sono cooperative che gestiscono per conto dei Comuni le attività estive programmate per i ragazzi.

