Tutti in fila per la poltrona 

È bagarre per il terzo nome del Consiglio di amministrazione del Consorzio industriale. In Ogliastra una ventina di personalità ambiscono all’incarico. La casella mancante spetta alla Camera di commercio di Nuoro, sollecitata nei giorni scorsi dalla Provincia Ogliastra (che ha l’onere decisionale) a snellire il lungo elenco indicando una rosa di tre nomi su cui aprire i ragionamenti. Del listone farebbero parte, fra gli altri, Mimmo Lai, imprenditore nel settore edile ed ex presidente dello stesso Consorzio, Bernardo Piroddi, di Ilbono, con interessi nel mercato immobiliare, e Andrea Demurtas, presidente del Tortolì calcio e da anni legato al mondo delle associazioni di categoria.

Gli incastri

La partita si gioca sul filo del rasoio. Qualsiasi sarà la scelta, il rischio è far vacillare ben più di un equilibro politico sul territorio. Sono in tanti ad ambire a quell’incarico, che nell’ultimo quinquennio è stato ricoperto da Rocco Meloni. Chi siederà al tavolo del governo consortile prenderà le decisioni insieme al presidente, Marcello Ladu, e al suo vice, Alessio Seoni. Il primo è anche sindaco di Tortolì, il secondo è plenipotenziario sul territorio: è presidente della Provincia dell’Ogliastra e primo cittadino di Villagrande. La Camera di commercio è stata invitata a fare sintesi e, al netto delle smentite di circostanza, sembrerebbe che stavolta la nomina spetti a Confesercenti, associazione di categoria che rappresenta le piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi.

Il presidente

Agostino Cicalò sa quanto sia attesa la rosa dei tre nomi. Il massimo dirigente della Camera di commercio di Nuoro deve fare sintesi e consegnare i nominativi alla Provincia dell’Ogliastra che dovrà indicare il terzo componente del Cda del Consorzio. «La Provincia dell’Ogliastra - conferma Cicalò - ci ha chiesto i tre nomi e noi li consegneremo quanto prima. Giusto il tempo di riunire gli organismi».

Il periodo delle festività potrebbe dilatare i tempi e far slittare la nomina agli inizi del prossimo anno. Nei giorni scorsi, il Cda monco ha conferito l’incarico di amministratore unico di Aliarbatax a Riccardo Falchi. Negli ultimi anni era stata guidata da Rocco Meloni.

