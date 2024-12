Tutti in fila per il sogno del cinema 

Il Sulcis Iglesiente si trasforma ancora una volta in un grande set, accogliendo con entusiasmo la settima arte. Tra le numerose produzioni cinematografiche che stanno puntando sul territorio minerario c’è ora quella del prossimo film del noto regista Riccardo Milani ed è bastata la notizia per scatenare la febbre del cinema con cwntinaia di persone che si stanno candidando a partecipare come comparse.

Il film

Il progetto, prodotto da Our Films Spa e Wildside Srl, con il supporto della Fondazione Sardegna Film commission, avrà come protagonisti Virginia Raffaele (già apprezzata protagonista nel precedente film di Milani, “Un mondo a parte”, ambientato in Abruzzo) ma sono attesi anche Diego Abatantuono e Aldo Baglio del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. I casting per il film, il cui titolo è ancora da svelare, sono iniziati a novembre e continueranno fino a gennaio. Tra le giornate più partecipate spicca quella di Carbonia, ospitata nei giorni scorsi dalla società Umanitaria presso la “Fabbrica del Cinema”. «Abbiamo avuto una risposta straordinaria, con persone di ogni età la mattina – racconta Rossana Patricelli, che da anni si occupa di reclutare attori e figuranti in Sardegna – mentre la sera sono arrivati anche i minorenni, accompagnati dai genitori».

L’emozione

L’entusiasmo a Carbonia è palpabile. Molti aspiranti attori si presentano accompagnati da familiari, creando un’atmosfera vivace e carica di aspettative. Davanti all’ingresso laterale della cineteca della Società Umanitaria si è creato un piccolo gruppo di persone ansiose di essere chiamate in sala, ognuno con il proprio numero. Fortunatamente, i tempi di attesa sono stati contenuti. “Sono stato fortunato perché sono riuscito ad arrivare presto – racconta Davide Gaggero dopo aver sostenuto il provino –, infatti mi trovavo nei paraggi con mia moglie e, vedendo poche persone, abbiamo deciso di cogliere al volo questa nuova opportunità».

Non mancano i candidati provenienti dalle vicine Iglesias e dintorni. «È qualcosa di nuovo per il territorio – ha spiegato Carlo Melis, diciannovenne venuto da Iglesias, in attesa del suo turno – non abbiamo mai tante occasioni simili qui». Se il 2024 è stato un anno che ha visto protagonista nei grandi e piccoli schermi molte realtà del Sulcis Iglesiente, pare che il 2025 non sarà da meno.Il prossimo appuntamento con i casting sarà il 27 dicembre a Tratalias, mentre la data di Sant’Anna Arresi è da definire.

