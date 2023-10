Tutti in fila per adottare i cani 

Sono in tanti. Scodinzolano, abbaiano e miagolano. Con gli occhi che da dietro una rete raccontano di un passato difficile e della speranza di un futuro migliore. Sono i cani e i gatti in carico al Comune di Monserrato ospiti del canile Shardana, sulla statale 387, che ieri, in una giornata speciale, grazie all’iniziativa dell’assessorato al benessere animale, ha aperto le porte della struttura per farli conoscere da vicino ai monserratini che li vorrebbero nella propria famiglia.

Il tour

«Ho preso due gattini neri che aspettavo da diverso tempo, sono innamorata di gatti, ma anche di cani. Ne ho già uno, ma a casa ci stanno tutti, ho anche un grande giardino», racconta Daniela Ardu. I mici sembrano spaventati, hanno appena due mesi, sono un maschietto e una femminuccia, ma ancora non hanno un nome. «Li sceglierò insieme a mio figlio, sono molto felice soprattutto perché sono neri», aggiunge la donna senza distogliere lo sguardo dal trasportino.

Per gli amici a quattro zampe gli open day sono una possibilità per essere adottati, ma c'è sempre un preciso percorso da seguire. «Sono venute circa quindici persone interessate all’adozione», racconta Annalisa Salaris, presidente Leida Cagliari, «abbiamo già delle richieste. La prima visita serve per una conoscenza e a capire quali sono le esigenze sia della famiglia sia dell’animale. Abbiamo già tante proposte speriamo di concretizzare quanto prima con l’adozione definitiva». L’adozione scatta una volta che le famiglie capiscono che tipo di animale possono ospitare in casa. «La conoscenza è uno step fondamentale», ribadisce Salaris.

L’assessora

A dare il buon esempio, l’assessora comunale al benessere animale Paola Piroddi, che si dice pronta a portare a casa la cagnetta più anziana del Comune: una meticcia del 2005, arrivata in canile ormai sedici anni fa.

«Lei è la più vecchietta, è entrata qui adue anni. È il cane simbolo di questo luogo. Non ho ancora scelto il nome, potrebbe essere Luna, mi sto consultando con i miei colleghi», racconta felice l’assessora sottolineando quanto l’appoggio del sindaco Tomaso Locci e di tutto il gruppo di maggioranza sia fondamentale in questo percorso. «Lei è il simbolo per una campagna di adozione, è meravigliosa: se non trova una casetta nel giro di un paio di giorni me la porto via io».

