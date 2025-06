«Tutti in fila disperatamente» 

Cinquanta muniti per arrivare con l’auto da Sinnai e Cagliari, 14 chilometri praticamente a passo d’uomo. Il tappo è il semaforo sulla 554 tra la zona industriale di Settimo e Selargius. «E di fatto non esistono alternative», spiega l’assessore alla Viabilità Cristiano Spina «a meno che non si voglia allungare il tragitto passando per Maracalagonis (ma si tornerebbe poi sempre sulla 554) o per Settimo e la Statale 387».

Altro scenario: a Elmas l’incubo, nelle ore di punta, è la Statale 130, che raccoglie tutto il traffico proveniente da Iglesiente, Decimomannu e Assemini e diretto verso Cagliari, i suoi uffici e le sue scuole. «L’alternativa c’è – spiega la sindaca Maria Laurà Orrù – ed è la strada ferrata. Un servizio probabilmente da potenziare».

Il traffico

Traffico paralizzato, Sinnai ed Elmas hanno affidato al Politecnico di Torino e alle università Bicocca di Milano, di Bari e di Cagliari uno studio per affrontare il problema che attanaglia i pendolari da quando i piccoli paesi della cinta urbana di Cagliari sono cresciuti a dismisura (Sinnai 17.300 residenti, Elmas 9,300) ospitando famiglie che comunque continuano ad avere rapporti di studio e di lavoro con la città madre.

In programma rilevamenti con telecamere, incontri pubblici, interviste-questionari, vertici con gli amministratori per studiare soluzioni e chiedere concretamente poi al Governo nazionale i fondi necessari per realizzare altre strade o migliorare quelle esistenti, per il potenziamento della metropolitana, per esempio, perché così proprio non va.

Sinnai

«La situazione - spiega l’assessore Spina – è in continua evoluzione anche per la crescita esponenziale della zona industriale tra Selargius e Settimo. La recente nascita di grandi centri commerciali ha portato a un aumento del traffico pesante che ostacola ancora di più il flusso dei pendolari. La circonvallazione tra Sinnai, Maracalagonis e Settimo ha alleggerito il traffico nei centri abitati ma non basta perché l’anello deve essere completato per esempio con la strada che conduce dal cimitero sinnaese alla Statale 387 passando per la stazione della metropolitana leggera di Settimo. Ecco, forse proprio il trenino sarebbe la soluzione ideale, ma il progetto negli anni si è arenato più volte nella scelta del tracciato e non sta viaggiando spedito come vorrebbero i pendolari costretti lunghe file dentro l’auto».

Elmas

«Lo studio affidato alle Università – prosegue la sindaca Orrù – sarà importante anche per le decisioni che riguardano la viabilità nel centro abitato masese. Puntiamo a una città a 30 chilometri all’ora dove si preferiscano le bici o andare a piedi. Restano poi da affrontare i problemi dei collegamenti con Cagliari, con l’aeroporto e con la zona industriale. Oggi la criticità è il traffico lungo la 130 nelle ore di punta. In questo caso la soluzione sarebbe già operativa anche se da migliorare: l’utilizzo dei bus del Ctm e dei treni. Con il Ctm il dialogo è continuo, la linea 19 avrebbe bisogno di autobus più capienti perché è utilizzata da tantissimi studenti pendolari. La vera svolta sarebbe trasformare la linea ferroviaria Cagliari-Elmas-Assemini-Decimomannu in una sorta di metropolitana aumentando la frequenza dei treni».

