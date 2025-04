Tutti in cucina con Cozzina (ma non i politici) 

Un’idea nata quasi per caso, come spesso accade con le storie più belle. Era la Vigilia di Natale del 2016 e, tra una mescolata al sugo e una risata con gli amici online, prendeva vita un esperimento spontaneo che, senza saperlo, stava già facendo breccia nel cuore dei sardi. Oggi “In cucina con Cozzina”, il programma culinario condotto da Pier Paolo Argiolu, in arte Cozzina, si prepara a festeggiare un traguardo d’oro: 120 puntate. Il gran finale di stagione andrà in onda oggi alle 14.30 su Videolina, e porterà con sé un tocco di celebrità e famiglia, con la partecipazione speciale di Serena Enardu e di suo figlio Tommaso.

Il traguardo

Un numero che impressiona e commuove, 120 puntate, se si pensa che tutto ha avuto origine da una diretta Facebook improvvisata. «Era il 24 dicembre 2016», racconta Argiolu, «quando accesi la videocamera mentre cucinavo per il cenone. Notai subito che la gente commentava, chiedeva, si incuriosiva. Da lì, non mi sono più fermato». La cucina di casa, quella vera, semplice e verace, è diventata il teatro di una narrazione autentica. Puntata dopo puntata, piatto dopo piatto, Cozzina ha accolto ospiti di ogni tipo: attori, scrittori, ex calciatori, e sì, tutti tranne i politici, come dice lui ridendo. Perché qui si parla d’altro: di sapori, di memoria, di quel linguaggio universale che è il cibo condiviso. «La puntata che ricordo con più affetto? La numero 2», confessa. «C’era Giampaolo Loddo, il padre della comicità sarda. Cucinammo un piatto di pesce, e lui, con la sua ironia inconfondibile, se ne uscì dicendo che il vino bianco non era affatto d’obbligo. Per lui, il rosso era sacro!»

La curiosità

Ma non è sempre tutto rose e prosecco. I retroscena delle cucine televisive sanno essere esilaranti e imprevedibili. Una volta, racconta Cozzina, «mi cadde il telefono in un recipiente pieno d’acqua. Per fortuna stavo cucinando un risotto, così lo infilai d’istinto nel riso crudo per salvare il salvabile. E ha funzionato!». E se questa stagione si conclude, lo spirito è già proiettato verso nuove sfide. «Mi piacerebbe un format all’aperto», confida, «per incontrare le persone nei paesi, cucinare con loro».

L’arte dei fornelli

Ma cos’è per Cozzina la cucina? La risposta arriva decisa: «Un piacere, prima di tutto. Soddisfa i palati e l’anima. Poi, certo, diventa arte. Ma guai a dimenticare che cucinare può essere anche una valvola di sfogo. Serve passione, non basta lo stipendio. Adoro chi si mette ai fornelli il sabato o la domenica, per coccolare la propria famiglia dopo una settimana di lavoro. Quella è la cucina che conta». E sulle nuove mode culinarie? Argiolu è chiaro: sì alla sperimentazione, ma senza perdere le radici. «Rivisitare va bene, ma la tradizione deve sempre restare il cuore del piatto».

