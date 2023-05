Tutti in coda sulla provinciale 8 

Mario Ziulu passa da qui quasi ogni giorno, anche per seguire il suo incarico come presidente della Pro Loco: «Confermo, qui la situazione è diventata difficile soprattutto a causa dell’unica corsia occupata parzialmente dai lavori», racconta, «la mattina chi deve andare al lavoro punta la sveglia una mezz’oretta prima». Ma se lo fanno tutti la situazione cambia poco. Un tappo di traffico si crea anche all’incrocio con Su Moriscau, dove spesso non si può superare chi deve svoltare a sinistra. «Paraurti contro paraurti, tutti in coda», riassume Andrea Congiu dal suo furgoncino, «ci passo per lavoro, diciamo che la mattina ci vuole pazienza ma il resto della giornata si va tranquilli».

L’ultimo caso riguarda la provinciale 8, una delle direttrici più importanti di traffico, verso la rotatoria che porta sulla ex 131. In molti momenti della giornata si crea un vero caos. Anche venti minuti per percorre poche centinaia di metri, e per molti automobilisti la situazione sembra insostenibile. I lavori sono iniziati a marzo, proprio davanti alla concessionaria Secauto, e proseguono anche dopo la rotatoria, sulla destra dell’ex 131.

Una città, un cantiere. Anche a Sestu abbondano i lavori e non mancano disagi e proteste. Tra i problemi legati alle buche o all’asfalto da rifare, e altri cantieri che si sono trascinati per tanto tempo, a volte avere pazienza sembra essere l’unica soluzione.

Una città, un cantiere. Anche a Sestu abbondano i lavori e non mancano disagi e proteste. Tra i problemi legati alle buche o all’asfalto da rifare, e altri cantieri che si sono trascinati per tanto tempo, a volte avere pazienza sembra essere l’unica soluzione.

Cantiere e caos

L’ultimo caso riguarda la provinciale 8, una delle direttrici più importanti di traffico, verso la rotatoria che porta sulla ex 131. In molti momenti della giornata si crea un vero caos. Anche venti minuti per percorre poche centinaia di metri, e per molti automobilisti la situazione sembra insostenibile. I lavori sono iniziati a marzo, proprio davanti alla concessionaria Secauto, e proseguono anche dopo la rotatoria, sulla destra dell’ex 131.

Mario Ziulu passa da qui quasi ogni giorno, anche per seguire il suo incarico come presidente della Pro Loco: «Confermo, qui la situazione è diventata difficile soprattutto a causa dell’unica corsia occupata parzialmente dai lavori», racconta, «la mattina chi deve andare al lavoro punta la sveglia una mezz’oretta prima». Ma se lo fanno tutti la situazione cambia poco. Un tappo di traffico si crea anche all’incrocio con Su Moriscau, dove spesso non si può superare chi deve svoltare a sinistra. «Paraurti contro paraurti, tutti in coda», riassume Andrea Congiu dal suo furgoncino, «ci passo per lavoro, diciamo che la mattina ci vuole pazienza ma il resto della giornata si va tranquilli».

Il Comune

Per il vicesindaco Massimiliano Bullita che come assessore si occupa di traffico e strade, «ci sono momenti sicuramente critici, ma nel resto della giornata i lavori influiscono poco sul traffico. Anche io passo da qui tutti i giorni». Qualcuno, vedendo la scavatrice a ridosso della cunetta, ha ipotizzato che si tratti di lavori di allargamento della strada, ma la situazione è diversa. Si sta realizzando un collettore fognario, una novità indispensabile per migliorare la situazione vista anche la presenza di un numero sempre maggiore di aziende e abitazioni. E i tempi? Un piccolo cartello accanto alla cunetta riporta che la strada sarà ristretta “fino a fine lavori”. Ma indagando un po’ viene svelata la data prevista: il 30 di giugno. Certo per qualcuno sembrerà un po’ tanto. Colpa forse dei tanti lavori da fare, o magari di un numero ridotto di operai impegnati. Solo un paio o poco più infatti si dedicano, certamente con il massimo dell’impegno, a questo compito.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata