Tutti in coda per Tutankhamon 

Geroglifici alle pareti, maschere funerarie dorate e la riproduzione della camera funeraria di Tutankhamon che accoglie i visitatori tra stupore e curiosità. Alla Passeggiata Coperta sotto il Bastione continua a far registrare numeri da record la mostra dedicata al faraone bambino. Esposizione che ieri ha accolto anche un ospite d’eccezione, Zahi Hawass, il più famoso egittologo del mondo che, tra un selfie e vari aneddoti, ha lanciato un appello agli archeologi sardi e non solo: «C’è ancora molto da studiare sulla connessioni tra la Sardegna, la sua civiltà nuragica e l'antico Egitto».

Il successo

«Dal 28 febbraio abbiamo superato i 18 mila visitatori», spiega Paola Tuveri, presidente della società cooperativa Sèmata, organizzatrice della mostra. «L’obiettivo era ampliare il pubblico e coinvolgere persone che normalmente non frequentano i musei, e stiamo vedendo file di famiglie, giovani e anche scuole prenotate fino al 10 giugno, dopo la fine delle lezioni».

Un risultato che nasce anche dalla volontà di trasformare gli spazi monumentali in luoghi di incontro culturale. «La mostra nasce per valorizzare i monumenti di Cagliari e renderli sede di appuntamenti culturali che guardino non solo alla Sardegna ma alla cultura mondiale», sottolinea Tuveri. «Tutankhamon fa parte dell’immaginario collettivo: tutti abbiamo studiato le piramidi e oggi vediamo un pubblico molto ampio, dai bambini agli adulti».

Alla scoperta del faraone

Il percorso accompagna i visitatori attraverso la storia dell’antico Egitto: dalla riproduzione della testa di Nefertiti ai muri decorati con geroglifici, fino alla ricostruzione della camera funeraria di Tutankhamon con statue e oggetti simbolici, tra cui la dea Hathor che accompagnava il dio sole nel suo viaggio sulla barca solare. Grande interesse anche per la sezione dedicata alla mummificazione, dove una piccola ricostruzione illustra tutte le fasi del processo.

Tra i visitatori, molti arrivano già con una passione per la civiltà egizia. «La rappresentazione è molto precisa e le spiegazioni sono chiare», raccontano Daniela e Riccardo. «Siamo stati anche in Egitto e conoscere meglio la storia ci spinge ad approfondire ancora di più». Giovanna e Maria Francesca sono state anche al British Museum: «Questa mostra ha un grande valore. È stato entusiasmante vedere la riproduzione del sarcofago e del faraone».

L’entusiasmo dei bimbi

Per altri la scoperta passa soprattutto attraverso gli occhi dei più piccoli. «La parte della mummificazione è stata quella che ci ha colpito di più», spiegano Efisia, Cristian e la figlia Anna Maria. «Alcune cose le conosciamo dai documentari, ma vederle dal vivo è diverso». E la piccola Anna Maria «è stato bellissimo», dice. «Abbiamo visitato diversi musei dedicati all’antico Egitto», raccontano Giovanni e Maria Francesca. «Ma qui l’impatto è stato fortissimo, soprattutto davanti al sarcofago e alla riproduzione della tomba di Tutankhamon. È davvero entusiasmante».

La star

C’è anche chi ha scelto di arrivare da lontano per non perdere l’occasione di incontrare Zahi Hawass. «Siamo venute da Alghero questa mattina», raccontano Francesca, Monica e Daniela. «Siamo cresciute guardando i suoi documentari sull’antico Egitto, e vederlo insieme tutto questo dal vivo è emozionante».Durante l’incontro Hawass ha ripercorso le scoperte chiave della sua carriera: «La più importante è stata quella delle tombe dei costruttori, che ha dimostrato che le piramidi non furono costruite da schiavi».

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