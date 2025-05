Tutti in coda per ammirare la nave scuola Amerigo Vespucci 

Prima giornata di sold out per l’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare attraccata da ieri al molo Ichnusa. Migliaia i visitatori, soprattutto scolaresche, in fila davanti al Terminal Crociere per ammirare lo splendido veliero che resterà in porto sino a domani.

«Una giornata fantastica, a partire dal meteo che ci ha assistito» commenta entusiasta l’Ammiraglio Enrico Pacioni. «L’affluenza è favolosa, appena abbiamo aperto le prenotazioni, in 35 minuti abbiamo raggiunto le 8mila presenze, il tutto esaurito. Sono numeri che chiariscono il successo del Vespucci in Sardegna». Diverse le persone che, non avendo prenotato, hanno dovuto fare marcia indietro. «Anche l’equipaggio è entusiasta di promuovere, con questa attività, l’eccellenza italiana. Il Made in Italy è stato promosso in giro per il mondo e ora viene fatto nel nostro Paese spiegando l’attività della nave in questi 20 mesi di tour mondiale», aggiunge Pacioni.

«Bellissima, era la prima volta che la visitavo, era un’occasione unica di portare gli alunni a vederla» commenta Sandra Mereu, docente della scuola primaria Randaccio. «Penso che in loro rimarrà un ricordo importante».Un successo al di là delle aspettative che ha coinvolto anche i più grandi: «Sicuramente ai ragazzi è piaciuta, soprattutto per le peculiarità di questa nave, la sua storia e il suo fascino» aggiunge Bruno Deplano, docente dell’istituto Atzeni di Capoterra. «Inoltre a Cagliari non viene spesso e quindi hanno goduto appieno di questa visita». Fa poi un appunto all’organizzazione: «Il troppo pubblico non ci ha permesso di avere una guida più puntuale e con più tempo a disposizione».

Deplano parla da esperto: «Per me è la seconda visita alla Vespucci. Tra l’altro ho dei trascorsi nella Marina: per me rappresenta qualcosa in più. Anche se ero imbarcato sulla Palinuro, la “sorella minore”». «La visita è andata benissimo, abbiamo portato 15 bambini con disabilità importanti» commenta Manuela Ambu, presidente dell’associazione Charlie Brown. «Si sono tutti divertiti molto ed erano entusiasti. Era la prima volta sia per loro che per me: davvero affascinante». E per oggi è previsto un nuovo sold out.

