Tutti in coda nella nuova via Roma 

Riaperta da pochi giorni dopo i lavori del waterfront, via Roma torna al centro del dibattito cittadino. La città infatti di divide ancora: tra chi apprezza la nuova passeggiata e chi critica invece alcune scelte progettuali, è intervenuto anche l’architetto Stefano Boeri, autore dell’intervento, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: «Una Cagliari con più ombra (avremmo voluto da subito alberi più grandi e alti…) e un nuovo spazio pubblico, verde e attrezzato, al posto dell’asfalto. Ecco la nuova via Roma. Siamo felici del suo successo. Grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno creduto».

Il nuovo volto

Rispetto al render diffuso in fase di presentazione, la “foresta urbana” prevista per garantire un’ombreggiatura più intensa è stata sostituita da alberi più bassi, soluzione che secondo molti cittadini consente di mantenere il contatto visivo tra i portici e il mare.

Le varie tappe

In occasione dell’apertura del primo lotto, lo scorso febbraio, l’architetto aveva sottolineato come «il progetto contribuisce ad aumentare significativamente la presenza di verde, in grado di trattenere polveri sottili e assorbire anidride carbonica, oltre che abbattere il fastidioso effetto “isola di calore” e mitigare il microclima», aggiungendo che «il nuovo spazio vuole tradursi in un “giardino botanico lineare” in cui riconoscere anche la storia della città di Cagliari, le sue contaminazioni e il suo carattere cosmopolita. In particolare, l’intervento progettuale mira a creare nuovi epicentri della vita collettiva anche in previsione di sviluppi dell’area verso il porto».

Il traffico domenicale

A due giorni dalla riapertura, via Roma ha visto il ritorno di auto e pedoni. Ma anche un successo di curiosi degno di un monumento. Nella prima domenica di agosto, lunghe code hanno interessato il tratto finale della strada, appena liberato dal cantiere. La riduzione delle corsie, prevista dalla nuova configurazione viaria, ha rallentato la circolazione: una fila continua di veicoli si muoveva lentamente davanti ai palazzi in stile Liberty. Resta l’incognita sul traffico nelle ore di punta dei giorni feriali, quando la principale arteria cittadina è attraversata quotidianamente da migliaia di pendolari, lavoratori e studenti.

