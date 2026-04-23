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Isili.
24 aprile 2026 alle 00:37

Tutti in campo per ricordare Luigi 

Zappa-Pitagora, gli studenti dedicano la giornata sportiva al compagno scomparso 

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L’idea è venuta agli studenti dell’Istituto Zappa Pitagora, è piaciuta ai docenti e ha commosso i genitori di Luigi Busia, il giovane di Gesturi che nel 2020 perse la vita a 15 anni in un incidente e al quale sarà dedicata la giornata sportiva organizzata nella scuola di Isili. «Sono colpita», ha detto la mamma di Luigi, Maria Laura Ledda, «ringrazio con affetto tutti i ragazzi e docenti dell'istituto tecnico per questo gesto. È una cosa bellissima e mi rallegra il cuore perché nonostante Luigi non sia con noi fisicamente, grazie al cuore e all’affetto di tante persone, riescono a tenerlo sempre in vita. Ogni giorno che passa mi accorgo quanto era voluto bene e non mi meraviglio, era un ragazzo che riusciva a farti sorridere e farti stare bene, era sempre pronto ad aiutare i compagni , a difenderli e dare loro consigli, nonostante fosse solo un ragazzo».

Il ricordo

Il giovane studente della scuola isilese è rimasto nel cuore e nella mente dei suoi compagni e di chi l’ha conosciuto. C’è tanto fermento a scuola per rendere la giornata, prevista per il 30 aprile, speciale e ricca di significato. Sarà una giornata di sport quella che gli studenti dello Zappa-Pitagora si preparano a vivere e alla quale farà da palcoscenico il Parco di Asusa dove sono presenti gli impianti sportivi comunali e la palestra della scuola.

Le discipline

I partecipanti si cimenteranno così in diverse discipline. Calcio a 5, Pallavolo e Basket, Tennis tavolo, Badminton, Calcio Balilla, dama e scacchi. «Sarà un giornata di sport, educazione e solidarietà», ha detto il dirigente scolastico Marco Saba, «inoltre il memorial Luigi Busia è per tutta la comunità scolastica un'importante occasione di riflessione sul valore della vita oltre che momento do inclusione e coesione sociale».

La progettazione e l’organizzazione delle attività sono state curate dai docenti di scienze motorie e sportive e dalla componente studentesca dei rappresentanti d’istituto. Non è mancato il supporto dell’amministrazione comunale. «Vogliamo che il 30 aprile sia una festa della vita e del movimento», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia «incentivare l'attività fisica tra i nostri giovani significa investire nella loro salute e nel loro equilibrio. Ma lo sport è anche educazione e rispetto: attraverso questo Memorial, vogliamo trasformare il ricordo di un ragazzo in uno stimolo positivo per tutti gli studenti, affinché vivano la competizione con lealtà e spirito di squadra».

La giornata si pone anche l’obiettivo di contrastare la sedentarietà e promuovere uno stile di vita sano, ribadendo il ruolo della scuola e delle istituzioni come motori del benessere sociale. Con questa attività Isili conferma così la sua vocazione sportiva grazie alla presenza di impianti sportivi all’avanguardia che catalizzano l’attenzione di tanti ragazzi e delle loro famiglie provenienti da tutto il circondario.

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